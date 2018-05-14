Рынской пришлось объясняться с Долецкой

Журналистка Божена Рынска заявила, что ей необходимо срочно достучаться до Павла Дурова , поскольку из-за фейкового telegram-канала пострадала ее репутация. В частности, ей пришлось объясняться с главным редактором журнала Interview Russia Аленой Долецкой.

«В телеграмме завели от моего имени канал, в который даже я сама войти не могу, несмотря на VPN, зато в него могут войти все остальные, и сегодня с утра у меня был веселый разговор с Аленой Долецкой, которая стала первой жертвой этого канала», — написала Божена Рынска на своей странице в Facebook.

Она отметила, что автор канала использует ее фото, часть текстов из Facebook, попутно подмешивая в текст оскорбления ее бабушки и оскорбления близких знакомых. Цель этой деятельности — якобы испортить отношения со всеми ее социальными контактами.

«Нет анонимности в современном мире. 10 VPNов не спасут мразей от деаонона. У всех людей, который задевает лже-telegram-канал, есть серьезные связи, можно харкнуть отдачей», — заявила Рынска.