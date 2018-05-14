В Москве жестоко избили белорусскую певицу

На певицу, экс-кандидата на участие в «Евровидении» от Белоруссии Ольгу Жукову напал московский таксист. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным канала, это произошло вечером 13 мая после концерта в клубе на Таганке. Когда концерт закончился, Жукова вызвала такси. Вскоре после начала поездки таксист остановил автомобиль и «начал домогаться».

РЕН ТВ отмечает, что водитель такси сломал певице нос и «добивал ее ногами». Жукова написала заявление в полицию.

По данным канала, мероприятие, после которого на певицу напал таксист, проводилось в честь дня рождения ее мужа.

На странице певицы в Instagram отмечается, что она золотой и серебряный призёр конкурса ELLO UP, солистка Белорусской государственной филармонии и обладательница титула «Мисс грудь Белоруссии».