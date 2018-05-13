Николаева возмутила подстава на «Евровидении»

Его пост написан как комментарий к видео совместного выступления певца с Викторией Дайнеко . Он отметил, что Дайнеко, так же как и ряд других исполнителей, супервокалист, и задался вопросом, почему при наличии стольких талантливых певцов, «нужно было так подставлять страну в эти и так не простые для неё годы, а главное, подставлять саму Юлю Самойлову, сделав её разменной монетой в игре „на жалость“, дескать, не посмеют обидеть!»

Публикация от Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music) 12 Май 2018 в 1:34 PDT

Он отметил, что и шоу «Фактор А», где певец как раз был в жюри, Самойлова не выиграла, хотя и дошла до финала.

«Согласитесь, что Стиви Уандера, Рея Чарльза и Андреа Бочелли люди слушают не из жалости и сострадания, а потому что они гениальные певцы, музыканты и личности!» — написал Николаев.

Среди таких людей он отметил и Диану Гурцкую , которой он написал первые песни в начале её карьеры.

«Искренне желаю Юлии Самойловой не сломаться и извлечь из сложившейся ситуации только плюсы и опыт!» — резюмировал исполнитель.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачева пыталась отговорить Самойлову отказаться от участия в «Евровидении». Стилист конкурсантки Алишер Хозяинов отметил, что Самойлова уже заявила о себе в прошлом году более сильной песней. По его мнению, на этом этапе и нужно было уйти.