Николаева возмутила подстава на «Евровидении» 

Певец Игорь Николаев считает, что Юлию Самойлову сделали разменной монетой в игре «на жалость», отправив представлять Россию на «Евровидении». Об этом он написал на своей странице в Instagram.
Его пост написан как комментарий к видео совместного выступления певца с Викторией Дайнеко. Он отметил, что Дайнеко, так же как и ряд других исполнителей, супервокалист, и задался вопросом, почему при наличии стольких талантливых певцов, «нужно было так подставлять страну в эти и так не простые для неё годы, а главное, подставлять саму Юлю Самойлову, сделав её разменной монетой в игре „на жалость“, дескать, не посмеют обидеть!»
Он отметил, что и шоу «Фактор А», где певец как раз был в жюри, Самойлова не выиграла, хотя и дошла до финала.
«Согласитесь, что Стиви Уандера, Рея Чарльза и Андреа Бочелли люди слушают не из жалости и сострадания, а потому что они гениальные певцы, музыканты и личности!» — написал Николаев.
Среди таких людей он отметил и Диану Гурцкую, которой он написал первые песни в начале её карьеры.
«Искренне желаю Юлии Самойловой не сломаться и извлечь из сложившейся ситуации только плюсы и опыт!» — резюмировал исполнитель.
Ранее сообщалось, что Алла Пугачева пыталась отговорить Самойлову отказаться от участия в «Евровидении». Стилист конкурсантки Алишер Хозяинов отметил, что Самойлова уже заявила о себе в прошлом году более сильной песней. По его мнению, на этом этапе и нужно было уйти.
Самойлова, представлявшая Россию на «Евровидении» в Лиссабоне, не попала в финал конкурса.