Макарский срочно увез в больницу полумертвую жену

Неудачная попытка экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) сильно ударила по жене актера Антона Макарского Виктории. Артисту пришлось срочно везти супругу в больницу: к утру она была почти мертва.

О жутком происшествии Макарские рассказали во время записи передачи "В гости по утрам" с Марией Шукшиной. Как оказалось, во время процедуры ЭКО может возникнуть синдром гиперстимуляции.

Столкнулась с осложнениями и Макарская.

"Вот когда у меня прохудились все сосуды, вся жидкость пошла во внутренние органы. На треть легких — вода!" — поделилась воспоминаниями она.

В итоге актер отвез жену в больницу. Врачам удалось откачать Макарскую.

"Действительно я чуть не умерла от этих попыток", — отметила она.

Виктория добавила, что в таких случаях скорая помощь не приезжает на вызов.

"А, ЭКО? Нет-нет, мы не поедем", — так, по мнению Макарской, отвечают врачи.

Напомним, что Макарские живут вместе с конца прошлого века. Они сошлись в 1999 году.

Публикация от Мария Шукшина (@shukshina_maria) 11 Май 2018 в 10:46 PDT

Первого ребенка Виктория родила в 2012-м. Девочку назвали Марией. Как писали Dni.Ru, спустя три года у пары родился сын Иван.