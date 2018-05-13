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Малахова сняли спящим в отеле с Цымбалюк-Романовской
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Малахова сняли спящим в отеле с Цымбалюк-Романовской 

Дни.ру 52 минуты назад
Знаменитый телеведущий Андрей Малахов смотрел финал "Евровидения" в компании бывшей жены актера Армена Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской. Их сняли вместе в отеле "Арарат Парк Хаятт" в самом сердце столицы.
Компрометирующий снимок появился в социальной сети Instagram. Примечательно, что Малахов сам решил выложить его на своей личной странице.
"Когда уснул ожидая результаты конкурса (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены — Прим. ред.)", — подписал кадр он.
На фотографии ведущий лежит в обнимку со своей женой Натальей Шкулевой. Рядом с парой расположилась и Виталина Цымбалюк-Романовская.
Пользователи социальных сетей раскритиковали Малахова. "Мерзко и низко падаете", — пишет один из комментаторов. "Что то сломалось в вас, Андрей! Одумайтесь и вернитесь к тому Андрею, которого мы любим и гордимся!" — молит ведущего одна из поклонниц.

Публикация от @malakhov007

Судя по всему, Малахов решил оставить критику без ответа. Похоже, что Цымбалюк-Романовская также решила не реагировать на выпады в ее адрес.
Напомним, что победу в финале "Евровидения" одержала представительница Израиля Нетта Барзилай. Как писали Dni.Ru, россиянка Юлия Самойлова не смогла пробиться в заключительный этап песенного конкурса.
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