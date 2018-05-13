Ещё
Малахов показал фото с Цымбалюк-Романовской в отеле
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Малахов показал фото с Цымбалюк-Романовской в отеле 

Рамблер 5 часов назад
Телеведущий Андрей Малахов выложил в своем Instagram пикантное фото, где он спит в обнимку со своей женой Натальей Шкулевой, а рядом расположилась бывшая жена актера Армена Джигарханяна. Фото сделано в отеле «Арарат Парк Хаятт».
«Когда уснул ожидая результаты конкурса», — подписал он фотографию.
Фото в компании Малахова и его жены из того же отеля выложила и дизайнер Эмма Салимова.
«Смотрим вместе Евровидение. Грустно, что нет в финале россиянина, а ведь у нас так много талантов! Что это вообще было?! Никого не хочу обидеть, но слабый вокал и нулевая песенка», — написала она.

Смотрим вместе Евровидение. Грустно, что нет в финале россиянина, а ведь у нас так много талантов! Что это вообще было?! Никого не хочу обидеть, но слабый вокал и нулевая песенка😔Надеюсь, в будущем году будем болеть за Россию! Очень хочется, чтобы всей страной на конкурсной основе мы выбирали певца! Так будет честно и справедливо! Спасибо @malakhov007 #евровидение #андреймалахов #наташаШкулева #оксанаОжельская #эммасалимова #суббота #вечер #москва #друзья

Публикация от  Эмма Салимова (@emmasalimova)

Фоловерам фото с Цымбалюк-Романовской не понравилось.
«Мерзко и низко падаете», «Андрей, разочаровал», «Что то сломалось в вас, Андрей! Одумайтесь и вернитесь к тому Андрею, которого мы любим и гордимся!» — написали ему.
Комментарии161
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макарский срочно увез в больницу полумертвую жену23
Теракт в Париже: Россия ждет ответа от Франции122
В Донбассе идут интенсивные боевые действия840
Николаева возмутила подстава на «Евровидении»67
В Москве загорелся торговый центр69
Видео
02:48
«Грандиозная стройка»: как «Таврида» изменит жизнь
Общество Недвижимость
01:35
Малахова сняли спящим в отеле с Цымбалюк-Романовской
Шоу-бизнес
00:46
«Евровидение» поедет в Иерусалим
Шоу-бизнес Другое
00:23
Смартфон OnePlus 6 показали на видеорендере
Гаджеты Наука и техника
02:14
Теракт в Париже: Россия ждет ответа от Франции
Происшествия Статьи
00:58
Украинских студентов отправили на практику в Крым
Украина В мире
02:14
«Идите, стреляйте!»: названо имя устроившего резню уроженца Чечни
Происшествия
00:54
Николаева возмутила подстава на «Евровидении»
Шоу-бизнес
01:55
В Донбассе идут интенсивные боевые действия
Украина В мире
03:56
Макарский срочно увез в больницу полумертвую жену
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение