Малахов оскандалился из-за фото с Цымбалюк-Романовской

«Когда уснул ожидая результаты конкурса», — подписал он фотографию.

Фото в компании Малахова и его жены из того же отеля выложила и дизайнер Эмма Салимова.

«Смотрим вместе Евровидение. Грустно, что нет в финале россиянина, а ведь у нас так много талантов! Что это вообще было?! Никого не хочу обидеть, но слабый вокал и нулевая песенка», — написала она.

Фоловерам фото с Цымбалюк-Романовской не понравилось.

«Мерзко и низко падаете», «Андрей, разочаровал», «Что то сломалось в вас, Андрей! Одумайтесь и вернитесь к тому Андрею, которого мы любим и гордимся!» — написали ему.