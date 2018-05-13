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Малахов оскандалился из-за фото с Цымбалюк-Романовской
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Малахов оскандалился из-за фото с Цымбалюк-Романовской 

Рамблер 7 часов назад
Телеведущий Андрей Малахов выложил в своем Instagram пикантное фото, где он спит в обнимку со своей женой Натальей Шкулевой, а рядом расположилась бывшая жена актера Армена Джигарханяна. Фото сделано в отеле «Арарат Парк Хаятт».
«Когда уснул ожидая результаты конкурса», — подписал он фотографию.
Фото в компании Малахова и его жены из того же отеля выложила и дизайнер Эмма Салимова.
«Смотрим вместе Евровидение. Грустно, что нет в финале россиянина, а ведь у нас так много талантов! Что это вообще было?! Никого не хочу обидеть, но слабый вокал и нулевая песенка», — написала она.

Смотрим вместе Евровидение. Грустно, что нет в финале россиянина, а ведь у нас так много талантов! Что это вообще было?! Никого не хочу обидеть, но слабый вокал и нулевая песенка😔Надеюсь, в будущем году будем болеть за Россию! Очень хочется, чтобы всей страной на конкурсной основе мы выбирали певца! Так будет честно и справедливо! Спасибо @malakhov007 #евровидение #андреймалахов #наташаШкулева #оксанаОжельская #эммасалимова #суббота #вечер #москва #друзья

Публикация от  Эмма Салимова (@emmasalimova)

Фоловерам фото с Цымбалюк-Романовской не понравилось.
«Мерзко и низко падаете», «Андрей, разочаровал», «Что то сломалось в вас, Андрей! Одумайтесь и вернитесь к тому Андрею, которого мы любим и гордимся!» — написали ему.
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