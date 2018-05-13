Провал Украины, успех Киркорова, ЧП на сцене 

Она выступила с песней Toy, которая пользуется успехом - в Youtube клип посмотрели более 26 млн раз.

2/20 Она выступила с песней Toy, которая пользуется успехом - в Youtube клип посмотрели более 26 млн раз.

Так, во время выступления британской певицы SuRie на сцену выбежал зритель и выхватил у нее микрофон. Охранники схватили его и увели.

7/20 Так, во время выступления британской певицы SuRie на сцену выбежал зритель и выхватил у нее микрофон. Охранники схватили его и увели.