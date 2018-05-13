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Провал Украины, успех Киркорова, ЧП на сцене
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Провал Украины, успех Киркорова, ЧП на сцене 

Рамблер 2 часа назад
Победу в международном песенном конкурсе Евровидение-2018 одержала представительница Израиля Нетта с песней «Toy».
1/20  Представительница Израиля Нетта стала победительницей международного песенного конкурса Евровидение-2018.
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2/20  Она выступила с песней Toy, которая пользуется успехом - в Youtube клип посмотрели более 26 млн раз.
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3/20  Нетта получила специальный приз конкурса — стеклянную статуэтку в виде микрофона - из рук прошлогоднего победителя Салвадора Собрала.
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4/20  Поздравление Нетте направил премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху.
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5/20  Он также назвал место проведения следующего конкурса - Иерусалим.
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6/20  Не обошлось и без скандалов.
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7/20  Так, во время выступления британской певицы SuRie на сцену выбежал зритель и выхватил у нее микрофон. Охранники схватили его и увели.
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8/20  Ирландия представила номер, в котором два молодых человека танцевали и изображали романтические отношения. Комментатор Первого канала Яна Чурикова назвала номер "песней о крепкой мужской дружбе".
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9/20  Украинский певец Melovin, занявший 17-е место, во время общения с ведущей в шутку укусил ее за плечо в ответ на реплику, что он похож на вампира. Она обратила внимание на его кольцо и цветные линзы в глазах.
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10/20  Участники из Молдавии заняли 10-е место. Композицию им написал российский певец Филипп Киркоров.
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По словам премьер-министра Израиля Нетаньяху, следующий конкурс пройдет в Иерусалиме.
Комментарии34
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