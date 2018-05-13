Ещё
«Не обязательно быть 90-60-90». В Сети порадовались победе Нетты
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Не обязательно быть 90 60 90». В Сети порадовались победе Нетты 

ИноСМИ 1 час назад
Победу в финальном этапе международного песенного конкурса «Евровидение-2018», состоявшемся в португальской столице Лиссабоне, одержала конкурсантка из Израиля — Нетта Барзилай.
Естественно, что такое событие не могло вызвать шквал комментариев интернет-пользователей.
Я заметила что песни про курочек и цыплят ("cücələrim) самые запоминающиеся. Ну а, если честно — Нетта молодец, харизматичная, артистичная и смешная! Ее первое место заслужено».
«Мне понравилось — интересно, необычно и вокал хороший, а главное — она показала, что внешность не имеет значения. Не обязательно быть «90 60 90».
«Поздравляю, вполне заслуженно», «Песня не понравилась, но сама девушка артистичная и подвижная, несмотря на внушительные габариты. Поздравления Израилю!»
«Молодец! Без комплексов, живая, настоящая, энергичная!», «Мне очень она понравилась, еще до того как началось „Евровидение"! Она молодец! Да, не формат! Но зато показала, что внешность — не главное“.
»Кажется, я разгадала последовательность определения победителя #Eurovision из года в год — трэш_сопли_трэш_сопли_ТРЭШ! И, черт возьми, мне нравится эта израильская японка!», — написали они.
ИноСМИ: последние новости
До свидания, Россия! Печальное выступление восточного соседа на «Евровидении» На Украине День Победы прошел спокойно, несмотря на напряженную атмосферу Какое секретное соглашение заключили Путин и Асад?
Комментарии10
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Ты же корова!»: Нетаньяху поздравил Нетту357
Малахова сняли спящим в отеле с Цымбалюк-Романовской34
«Искали повод для наступления»: ВСУ понесли потери в Горловке263
На «Евровидении» произошло серьезное ЧП60
«У Москвы есть ответ США»115
Видео
01:35
Малахова сняли спящим в отеле с Цымбалюк-Романовской
Шоу-бизнес
01:14
На «Евровидении» произошло серьезное ЧП
Шоу-бизнес
00:26
«У Москвы есть ответ США»
США Армия
01:25
Протесты в Тбилиси закончились танцами
В мире Происшествия
03:16
«Не обязательно быть 90-60-90». В Сети порадовались победе Нетты
Шоу-бизнес
Объявлен победитель «Евровидения»
Шоу-бизнес
02:14
Выходец из Чечни устроил резню в Париже
Происшествия В мире
01:32
Российские «Медведи» напугали американцев
Оружие Армия
00:48
Зачем россияне на 9 мая устраивают дебоши за границей
Общество Конфликты
01:43
В РФ отказались считать конкурентом газопровод TANAP
Экономика Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение