«Не обязательно быть 90 60 90». В Сети порадовались победе Нетты

Победу в финальном этапе международного песенного конкурса «Евровидение-2018», состоявшемся в португальской столице Лиссабоне , одержала конкурсантка из Израиля — Нетта Барзилай.

Естественно, что такое событие не могло вызвать шквал комментариев интернет-пользователей.

Я заметила что песни про курочек и цыплят ("cücələrim) самые запоминающиеся. Ну а, если честно — Нетта молодец, харизматичная, артистичная и смешная! Ее первое место заслужено».

«Мне понравилось — интересно, необычно и вокал хороший, а главное — она показала, что внешность не имеет значения. Не обязательно быть «90 60 90».

«Поздравляю, вполне заслуженно», «Песня не понравилась, но сама девушка артистичная и подвижная, несмотря на внушительные габариты. Поздравления Израилю!»

«Молодец! Без комплексов, живая, настоящая, энергичная!», «Мне очень она понравилась, еще до того как началось „Евровидение"! Она молодец! Да, не формат! Но зато показала, что внешность — не главное“.

»Кажется, я разгадала последовательность определения победителя #Eurovision из года в год — трэш_сопли_трэш_сопли_ТРЭШ! И, черт возьми, мне нравится эта израильская японка!», — написали они.