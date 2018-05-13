Самойлова выступила с покаянием

«Уйма ошибок»: Самойлова рассказала о своем выступлении

Певица Юлия Самойлова , не сумевшая пройти в финал песенного конкурса «Евровидение», нашла справедливой оценку зрителей и жюри. По словам артистки, она «знает свои косяки», и в ее выбывании из конкурса нет политики.

Юлия Самойлова, представлявшая Россию на песенном конкурсе «Евровидение» в Португалии , заявила, что ее поражение в полуфинале было справедливым.

«Я знаю свои косяки, я вижу уйму ошибок. И это все не просто так: я не прошла», — призналась артистка в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.

Певица также поблагодарила за поддержку своих зрителей и поклонников, отметив при этом, что к ее выбыванию из конкурса политика не имеет никакого отношения.

«Я думаю, что все справедливо. Я не вижу ничего политического, и было много сильных вокалистов, которые не прошли в финал», — сказала Самойлова.

Певица добавила, что «Евровидение» — конкурс музыки и вокала, а не семейных ценностей. В заключение своей речи артистка вновь призвала оценить ее вокальные способности.

Второй полуфинал «Евровидения» прошел в минувший четверг. Юлия Самойлова выступала шестой с песней «I Won't Break». Артистке не хватило голосов жюри и зрителей, и она не смогла отобраться в финал конкурса. Таким образом, впервые с 2000 года финальная стадия вокального состязания пройдет без России.

Звезды российского шоу-бизнеса по-разному комментируют выступление Юлии.

Продюсер Яна Рудковская считает, что Самойловой не стоило ехать в Португалию. «Я могу сказать как член национального жюри в этом году: я видела, как Юлия пела на генеральном прогоне. Поверьте — все, что она могла, она все сделала. Здесь нельзя никого обвинять и говорить, что какое-то предвзятое отношение. Юля не должна была ехать в Португалию, она должна была ехать на Украину — это был абсолютно правильный расчет… Если бы она поехала на Украину, она сто процентов вышла бы в финал», — рассказала продюссер.

«Не та история была, не для Португалии. В Португалии был прекрасный прием, ее очень ждали, Португалия ее поддерживала. Мы вообще не должны говорить ничего плохого в адрес Юлии. Она все, что могла, она все сделала. Но она не может прыгнуть выше головы. У нее есть ограничения возможностей, у нее, к сожалению, нет такого объема легких, чтобы петь, как поет, например, Рыбак», — полагает Рудковская.

Певец Леонид Агутин заявил, что артистке не хватило вокальных данных для участия в финале.

«Это сразу было понятно [что Россия не выйдет финал]. У Юлии очень хорошая душа, она замечательный человек, очень мужественный. Но если мы делаем благотворительную акцию, тогда не надо переживать, что мы никуда не прошли. Если мы хотим куда-то пройти, нужно было брать серьезного вокалиста», — сделал вывод Агутин.

Народный артист России Филипп Киркоров сказал, что «очень расстроился из-за того, что представительница России Юлия Самойлова не прошла. Она восхитительная, очень храбрая. Юля, ты очень сильная!»

Главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта призвал первым делом успокоить Юлию Самойлову.

«Мне очень жаль Юлю, я боюсь, сейчас ей будет нелегко. Как только мы закончим разговор, я подойду к ней и попытаюсь успокоить. Артист — это ответственность за то, что у него за спиной его страна, и он является представителем этой страны», — сказал Аксюта.

По его словам, артистка сделала все, что было в ее силах.

«Это правда. Ее надо успокоить, потому что человек она очень трепетный и ранимый», — добавил он.

Как рассказал стилист Юлии Самойловой Алишер Хозяинов, народная артистка страны Алла Пугачева , которая была наставницей Самойловой в собственном проекте «Фактор А», пыталась отговорить Юлию от участия в конкурсе.

«Открою секрет: мы даже с Аллой Борисовной это обсуждали. Она тоже отговаривала Юлю, — приводит слова стилиста «Говорит Москва».

— Мне кажется, в прошлом году Юля уже заявила о себе. Песня была сильнее, и на этом этапе нужно было уйти. А Юля пошла дальше — лично я был не в восторге от песни».