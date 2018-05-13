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Украинский участник «Евровидения» укусил ведущую конкурса
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Украинский участник «Евровидения» укусил ведущую конкурса 

ТК «Звезда» 22 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Девушка сообщила певцу из Украины, что он похож на вампира, после чего и произошел инцидент, попавший на видео.
Одну из ведущих «Евровидения», Филомену Каутелу, укусил за плечо участник конкурса от Украины, певец Melovin. Каутела подсела к украинской делегации поболтать и обратила внимание на необычное кольцо на пальце певца и еще более необычный цвет глаз, в которые были вставлены контактные линзы.
Филомена предположила, что имеет дело с вампиром, после чего певец в шутку укусил ее за плечо.
Ранее сообщалось, что в международном конкурсе «Евровидение-2018» победу одержала представительница Израиля Netta. Украина осталась на 17 месте, хозяева конкурса заняли последнюю позицию. Участница от России Юлия Самойлова не смогла пройти в финал.
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