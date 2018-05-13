Украинский участник «Евровидения» укусил ведущую конкурса

Девушка сообщила певцу из Украины , что он похож на вампира, после чего и произошел инцидент, попавший на видео.

Одну из ведущих «Евровидения», Филомену Каутелу, укусил за плечо участник конкурса от Украины, певец Melovin. Каутела подсела к украинской делегации поболтать и обратила внимание на необычное кольцо на пальце певца и еще более необычный цвет глаз, в которые были вставлены контактные линзы.

Филомена предположила, что имеет дело с вампиром, после чего певец в шутку укусил ее за плечо.