Украинский участник «Евровидения» укусил ведущую конкурса 

Девушка сообщила певцу из Украины, что он похож на вампира, после чего и произошел инцидент, попавший на видео.
Одну из ведущих «Евровидения», Филомену Каутелу, укусил за плечо участник конкурса от Украины, певец Melovin. Каутела подсела к украинской делегации поболтать и обратила внимание на необычное кольцо на пальце певца и еще более необычный цвет глаз, в которые были вставлены контактные линзы.
Филомена предположила, что имеет дело с вампиром, после чего певец в шутку укусил ее за плечо.
Ранее сообщалось, что в международном конкурсе «Евровидение-2018» победу одержала представительница Израиля Netta. Украина осталась на 17 месте, хозяева конкурса заняли последнюю позицию. Участница от России Юлия Самойлова не смогла пройти в финал.