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У участницы «Евровидения» отобрали микрофон
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У участницы «Евровидения» отобрали микрофон 

Lenta.ru 28 минут назад
Фото: YouTube
Один из зрителей выбежал на сцену во время выступления британской певицы SuRie (Сюзанна Мари Корк) на финале «Евровидения» и выхватил у нее из рук микрофон. Конкурс в прямом эфире транслирует в субботу, 12 мая, Первый канал.
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Исполнительница выступала с песней Storm («Шторм») под девятым номером. Внезапно к ней бросился неизвестный мужчина, выхватил из ее рук микрофон и попытался что-то сказать. Охранники схватили его и увели. SuRie продолжила петь.
Финал «Евровидения» проходит в Лиссабоне. В нем участвуют 26 вокалистов. Юлия Самойлова, представлявшая на конкурсе Россию, в финал не попала.
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