У участницы «Евровидения» отобрали микрофон

Один из зрителей выбежал на сцену во время выступления британской певицы SuRie (Сюзанна Мари Корк) на финале «Евровидения» и выхватил у нее из рук микрофон. Конкурс в прямом эфире транслирует в субботу, 12 мая, Первый канал.

Amazing composure by SuRie in this incident. Could have been a lot worse #Eurovision pic.twitter.com/Qnb2wZO4Qd— Uche Amako (@UcheAmako) 12 мая 2018 г.

Исполнительница выступала с песней Storm («Шторм») под девятым номером. Внезапно к ней бросился неизвестный мужчина, выхватил из ее рук микрофон и попытался что-то сказать. Охранники схватили его и увели. SuRie продолжила петь.

Финал «Евровидения» проходит в Лиссабоне. В нем участвуют 26 вокалистов. Юлия Самойлова, представлявшая на конкурсе Россию, в финал не попала.