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Киндрат перед смертью выложил роковую фотографию
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Киндрат перед смертью выложил роковую фотографию 

Рамблер 52 минуты назад
Фото: Twitter
Актер Юрий Киндрат, известный по ролям в популярных российских сериалах «Закрытая школа», «Гостиница „Россия“, „Спящие-2“ умер в Москве в возрасте 32 лет. 29 апреля на своей странице в Инстаграм он выложил черно-белую фотографию больничного коридора.
»Движение вверх. К новым вершинам», — подписал снимок Киндрат.
Подписчики желали ему выздоровления. Что стало причиной ухода из жизни актера, пока неизвестно.
Юрий Киндрат родился в Тюмени в 1986 году.
Он был выпускником Школы драмы Германа Седакова New York Universal Artistik School (США). До этого он много лет профессионально занимался футболом, получив звание кандидата в мастера спорта.
Прощание с актером пройдет 12 мая, в Москве. Его похоронят на Перепечинском кладбище, сообщает издание 72.ru.
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