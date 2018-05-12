Киндрат перед смертью выложил роковую фотографию

Актер Юрий Киндрат, известный по ролям в популярных российских сериалах «Закрытая школа», «Гостиница „Россия“, „Спящие-2“ умер в Москве в возрасте 32 лет. 29 апреля на своей странице в Инстаграм он выложил черно-белую фотографию больничного коридора.

»Движение вверх. К новым вершинам», — подписал снимок Киндрат.

A post shared by 🅨🅤🅡🅐 🅚🅘🅝🅓🅡🅐🅣 (@yurykindrat) on Apr 28, 2018 at 1:01pm PDT

Подписчики желали ему выздоровления. Что стало причиной ухода из жизни актера, пока неизвестно.

Юрий Киндрат родился в Тюмени в 1986 году.

Он был выпускником Школы драмы Германа Седакова New York Universal Artistik School ( США ). До этого он много лет профессионально занимался футболом, получив звание кандидата в мастера спорта.