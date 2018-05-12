Киркоров раскрыл секрет «Евровидения»

Певец Филипп Киркоров , который в разные годы работал с исполнителями, выступающими на «Евровидении», сказал, какому рецепту нужно следовать, чтобы одержать победу на международном песенном конкурсе.

«Рецепт один: надо быть уникальным, не таким, как все. Надо интуитивно почувствовать, каким будет конкурс, как и что нужно сделать, чтобы выделиться на фоне некой пластиковости и искусственности некоторых участников. Выделиться и запомниться», — сказал он телеканалу «Рен-ТВ».

Киркоров признался, что для него «Евровидение» — особенный конкурс, «как каникулы», «как адреналин».

«Некий период жизни, который не перемешивается с моей деятельностью. Я здесь продюсер», — заметил он.

В разные годы король российской поп-сцены помогал готовиться к конкурсу Дмитрий Колдуну от Белоруссии , Ани Лорак от Украины Сергею Лазареву и сестрам Толмачевым от России. Сейчас Киркоров работает с молдавской группой DoReDos.

Он вспомнил, что с каждым участником он готовить что-то, подходящее именно ему.

«Когда мы готовили Диму Колдуна была мистика, она пошла от его фамилии. Под Сережу Лазарева нужна была модная тема. У нас это получилось», — рассказал Киркоров.

На «Евровидении» в 2016 году зрители отдали максимальное количество голосов представителю России Сергею Лазареву, однако при сложении этих голосов с баллами судей он занял третье место, а победу жюри отдало представительнице Украины Джамале, исполнившей песню о депортации Сталиным крымских татар в 1944 году.