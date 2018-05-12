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Федункив пожаловалась на покупки из Китая
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Марина Федункив пожаловалась на покупки из Китая 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Instagram
Актриса рассказала о радостном событии — получении долгожданной посылки с популярного сайта, где китайские продавцы предлагают разнообразные товары. Восторг Марины по поводу того, что ее заказ дошел до места назначения, сменился разочарованием: сандалии оказались гораздо больше, чем требовалось.
Конечно, все это лишь очередной смешной ролик, отснятый в одной из детских развлекательных комнат, где в пол вмонтированы гигантские голубые сандалии. Однако Федункив заметила, что для женщин размер важен так же, как и для мужчин.
Подписчики оценили злободневную шутку, но посчитали, что в случае получения товаров из этой экзотической страны, наблюдают чаще другие проблемы с размером одежды и обуви: «Марина, вряд ли китайцы сошьют такой размер. Наоборот, у них 38 днем с огнем искать надо, все маломерки». Другие фолловеры посчитали такой размер подходящим на жаркое лето: «Да нормально всё, зато не жарко и сквознячок проветривать пальчики будет».
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