Марина Федункив пожаловалась на покупки из Китая

Публикация от Марина Федункив (@marina_phedunkiv) 11 Май 2018 в 9:05 PDT Актриса рассказала о радостном событии — получении долгожданной посылки с популярного сайта, где китайские продавцы предлагают разнообразные товары. Восторг Марины по поводу того, что ее заказ дошел до места назначения, сменился разочарованием: сандалии оказались гораздо больше, чем требовалось.

Конечно, все это лишь очередной смешной ролик, отснятый в одной из детских развлекательных комнат, где в пол вмонтированы гигантские голубые сандалии. Однако Федункив заметила, что для женщин размер важен так же, как и для мужчин.

Подписчики оценили злободневную шутку, но посчитали, что в случае получения товаров из этой экзотической страны, наблюдают чаще другие проблемы с размером одежды и обуви: «Марина, вряд ли китайцы сошьют такой размер. Наоборот, у них 38 днем с огнем искать надо, все маломерки». Другие фолловеры посчитали такой размер подходящим на жаркое лето: «Да нормально всё, зато не жарко и сквознячок проветривать пальчики будет».