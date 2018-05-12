Стали известны скандальные подробности смерти Киндрата

Стали известны скандальные подробности смерти актера Юрия Киндрата

Медики до последнего отказывались госпитализировать актера Юрия Киндрата, известного по сериалам «Спящие» и «Закрытая школа», сообщила гендиректор актерского агентства «Звездный дождь» Анна Холмовская.

«Произошло абсолютное безобразие: ему стало плохо, и скорая отказывалась его госпитализировать. В больницу он попал 1-2 мая. Мы пока не знаем точный диагноз», — передает РБК слова Холмовской.

Актер якобы скончался от двусторонней пневмонии; к моменту госпитализации ему уже было трудно самостоятельно дышать и передвигаться, сообщает интернет-издание «Дни.ру».

Прощание с артистом состоится в субботу, 12 мая. Траурная церемония пройдет в Храме Иконы Божией Матери, похоронят Киндрата на Перепечинском кладбище.