Ещё
Стали известны скандальные подробности смерти Киндрата
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Москвичей предупредили об опасности
Москвичей предупредили об опасности

Стали известны скандальные подробности смерти актера Юрия Киндрата 

Деловая газета «Взгляд» 52 минуты назад
Фото: Twitter
Медики до последнего отказывались госпитализировать актера Юрия Киндрата, известного по сериалам «Спящие» и «Закрытая школа», сообщила гендиректор актерского агентства «Звездный дождь» Анна Холмовская.
≥≥ Умер Юрий Киндрат
«Произошло абсолютное безобразие: ему стало плохо, и скорая отказывалась его госпитализировать. В больницу он попал 1-2 мая. Мы пока не знаем точный диагноз», — передает РБК слова Холмовской.
Актер якобы скончался от двусторонней пневмонии; к моменту госпитализации ему уже было трудно самостоятельно дышать и передвигаться, сообщает интернет-издание «Дни.ру».
Прощание с артистом состоится в субботу, 12 мая. Траурная церемония пройдет в Храме Иконы Божией Матери, похоронят Киндрата на Перепечинском кладбище.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Зрители «Евровидения» потребовали срочно заменить Самойлову на Бузову Скрипка рассказал, как треть зала ушла с концерта из-за русофобского высказывания Пугачеву и Галкина осудили за «карнавал» на День Победы
Комментарии7
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пугачева наплевала на проигравшую Самойлову164
Украина обманула ООН419
В Минобороны отреагировали на сближение самолётов РФ и США96
Россия подсчитала затраты на Самойлову568
Порошенко в Германии накормили хвостом86
Видео
01:32
Российские «Медведи» напугали американцев
Оружие Армия
04:25
Немцы хотят сорвать строительство «Северного потока-2»
Экономика
01:03
В Екатеринбурге опять начали взрывать телебашню
Происшествия Автоспорт
01:19
«Евровидение» должно умереть»
Шоу-бизнес Европа
00:36
Держи удар: драка двух сурков в Китае попала на видео
Общество
01:15
Россия подсчитала затраты на Самойлову
Шоу-бизнес
03:55
Медведев попадет под контроль Кудрина
Статьи Политика
В Калифорнии начал светиться океан
Наука и техника Наука
00:53
Захарову попытались уличить во лжи
Политика В мире
00:45
Фото уничтоженного «Панцирь-С» попало в Сеть
Ближний Восток Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение