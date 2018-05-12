«Евровидение» должно умереть»

Ранний вылет России из конкурса песни «Евровидение-2018» вызвал бурную реакцию в обществе. Выступление Юлии Самойловой с песней «I Won't Break» прокомментировали многие представители отечественного шоу-бизнеса — и не только.

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал россиян отказаться от участия в «Евровидении» и выразил мнение, что конкурс должен умереть.

«Я признаюсь честно, я не смотрю «Евровидение». Это уже конкурс, совершенно утративший актуальность, — приводит слова Милонова НСН.

Лучше посмотреть «Лейся, песня!», и то интереснее будет!

И дело не в патриотизме, никакого отношения к соревнованию стран это уже не имеет, это соревнование неких продюсеров, которые выставляют певцов. И я знаю, что в этот раз наш представитель поехал потому, что ее не пустили на Украину в прошлом году. И я считаю, что чем быстрее Россия прекратит заниматься поддержкой этого «трупа» бывшего конкурса, потому что он уже абсолютно нежизнеспособен, тем лучше будет для всех.

И конкурс умрет без каких-то трубочек подпитывающих. В общем, надо спокойно дать конкурсу «Евровидение» умереть и не надо в нем поддерживать искусственную жизнь».

— Она была ограничена во всех смыслах этого слова. У нее не работали ушные мониторы, либо их не было вообще, но просто так на сцену выходить нельзя. И произведение не является сильным, не является хитовым. Оно скорее является попыткой сентиментального давления, но сегодня практически невозможно давить людям на жалость».

Продюсер не стал подбирать дипломатичные слова и подверг критике технические способности Самойловой.

«В прошлом году ее обделили участием в Украине, что было, конечно, несправедливо по отношению к артистке, — подчеркнул Пригожин. — В этом году ей была предоставлена возможность, и она должна была попытаться сделать все, а она этой возможностью воспользовалась так, как смогла. Надо было брать уроки 24/7. Надо было тысячу раз взвесить произведения. Профессиональные люди не берут на себя ответственность выходить вот так на сцену.

В ноты-то надо попадать хотя бы… Я пытаюсь оправдать ее невозможность реализовать свои амбиции, но это просто жесть».

Поддерживает мнение Пригожина и известный певец и композитор, а также один из наставников шоу «Голос» Леонид Агутин

«Это сразу было понятно. У Юлии очень хорошая душа, она замечательный человек, очень мужественный, — цитирует Агутина РИА «Новости». — Но если мы делаем благотворительную акцию, тогда не надо переживать, что мы никуда не прошли.

Если мы хотим куда-то пройти, нужно было брать серьезного вокалиста».

Композитор и член национального жюри «Евровидения» этого года Владимир Матецкий, наоборот, считает, что у Самойловой были шансы попасть в финал конкурса.

«Мне кажется, у нее был шанс пройти. Но понимать все тонкости «Евровидения» никому не дано. Жаль, что она не прошла. Мы болели и болеем за нее, но любой конкурс — это конкурс. Всегда есть кто-то, кто лучше поет, у кого лучше песня или номер. Когда ты едешь на конкурс, надо понимать, что это жесткое увеличительное стекло, в котором рассматривается человек», — отметил Матецкий.

Продюсер и коллега Матецкого по национальному жюри Яна Рудковская подчеркнула, что на Украине Самойлова смогла бы пройти в финал.

«Я могу сказать как член национального жюри в этом году: я видела, как Юлия пела на генеральном прогоне. Поверьте — все, что она могла, она все сделала, — заявила Рудковская. — Здесь нельзя никого обвинять и говорить, что какое-то предвзятое отношение. Юля не должна была ехать в Португалию, она должна была ехать на Украину — это был абсолютно правильный расчет…

Если бы она поехала на Украину, она сто процентов вышла бы в финал».

«Не та история была, не для Португалии, — продолжила супруга Евгения Плющенко. — В Португалии был прекрасный прием, ее очень ждали, Португалия ее поддерживала. Мы вообще не должны говорить ничего плохого в адрес Юлии. Она все, что могла, она все сделала. Но она не может прыгнуть выше головы. У нее есть ограничения возможностей, у нее, к сожалению, нет такого объема легких, чтобы петь, как поет, например, Рыбак».