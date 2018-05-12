Коллеги Скрипки отреагировали на его русофобское послание

По мнению народного артиста РСФСР Льва Лещенко Скрипке надо запретить выступать на территории России. Певец также отметил, что артист должен быть вне политики и не тиражировать свои личные воззрения со сцены.

«Пой себе на здоровье и не выходи за рамки тактичности, корректности и морали. А то, что произошло на том концерте, — аморально. Нужно ли ему извиняться? Да что это решит!» — сказал Лещенко, сообщает ФАН.

Автор и исполнитель Юрий Лоза считает, что Скрипка и его высказывания вообще не заслуживают внимания.

«Скажите мне, кто такой Скрипка? Вы его знаете? Кто его знает вообще? Никто не поет песни Скрипки, кроме него. Где-то что-то он там на Украине вякает-крякает, куда-то ездит. Зачем нам-то его обсуждать?» — сказал Лоза, сообщает РЕН ТВ.

По мнению актера Никиты Джигурды, Скрипака — жертва пропаганды. Джигурда считает, что ему стоит показать, что происходит в Донбассе, сообщает РЕН ТВ.

А запрещать концерты певца в России Джигурда считает неправильным. Он уверен, что россияне просто не пойдут на выступления Скрипки.

Ранее сообщалось, что треть зрителей ушла с концерта украинской рок-группы «Вопли Видоплясова» в Гааге после высказываний со сцены Скрипки.

«Приятно тут, в Голландии, в Европе, в Гааге выступать, где будет скоро суд над Россией», — сказал со сцены музыкант.

Рассказывая об этой истории, сам певец отметил, что «ляпнул» лишнего.