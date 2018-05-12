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Коллеги Скрипки отреагировали на его русофобское послание
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Коллеги Скрипки отреагировали на его русофобское послание 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сомнительные выпады против России солиста украинской рок-группы «Вопли Видоплясова» Олега Скрипки на выступлении в Гааге не остались без внимания российских артистов.
≥≥ Лоза отреагировал на русофобское высказывание Скрипки
По мнению народного артиста РСФСР Льва Лещенко Скрипке надо запретить выступать на территории России. Певец также отметил, что артист должен быть вне политики и не тиражировать свои личные воззрения со сцены.
«Пой себе на здоровье и не выходи за рамки тактичности, корректности и морали. А то, что произошло на том концерте, — аморально. Нужно ли ему извиняться? Да что это решит!» — сказал Лещенко, сообщает ФАН.
Автор и исполнитель Юрий Лоза считает, что Скрипка и его высказывания вообще не заслуживают внимания.
«Скажите мне, кто такой Скрипка? Вы его знаете? Кто его знает вообще? Никто не поет песни Скрипки, кроме него. Где-то что-то он там на Украине вякает-крякает, куда-то ездит. Зачем нам-то его обсуждать?» — сказал Лоза, сообщает РЕН ТВ.
По мнению актера Никиты Джигурды, Скрипака — жертва пропаганды. Джигурда считает, что ему стоит показать, что происходит в Донбассе, сообщает РЕН ТВ.
А запрещать концерты певца в России Джигурда считает неправильным. Он уверен, что россияне просто не пойдут на выступления Скрипки.
Ранее сообщалось, что треть зрителей ушла с концерта украинской рок-группы «Вопли Видоплясова» в Гааге после высказываний со сцены Скрипки.
«Приятно тут, в Голландии, в Европе, в Гааге выступать, где будет скоро суд над Россией», — сказал со сцены музыкант.
Рассказывая об этой истории, сам певец отметил, что «ляпнул» лишнего.
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