Лоза отреагировал на русофобское высказывание Скрипки 

Певец Юрий Лоза прокомментировал русофобское высказывание солиста группы «Вопли Видоплясова» Олега Скрипки, которое он сделал во время концерта в Гааге.
Скрипка заявил, что рад выступать в городе, где скоро будет суд над Россией. Сообщается, что после этого треть зрителей покинули зал, однако Скрипку это не расстроило. Он предположил, что вышли только русские.
Юрий Лоза в комментарии телеканалу 360 заявил, что высказывание солиста «Воплей Видоплясова» никак не отразится на жизни россиян.
«Кто такой Скрипка вообще? Он кто? Политический деятель? От него что-то зависит? Что он, великий музыкант, что ли? Да нет, конечно. Какую его песню поют в мире?», — поинтересовался Лоза.
По его мнению, украинские артисты настроены русофобски, потому что им нужно отрабатывать деньги США.