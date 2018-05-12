Ещё
Известный юморист сообщил о страшном диагнозе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Известный юморист сообщил о страшном диагнозе 

Рамблер 38 минут назад
Фото: Instagram
Шоумен и телеведущий, актер, резидент популярных юмористических шоу на канале ТНТ и СТС Эдуард Мацаберидзе поделился с подписчиками в Инстаграм.
Откровенно и даже с юмором он написал о том, что у него диагностирован рак.
«Друзья, я долго шел к тому, что б все-таки поделиться тем, что происходит со мной. Я думаю настал момент.
А происходит следующее. У меня лимфома, это вид рака, а не разновидность цитрусовых, как мне хотелось бы верить. Но как говаривал герой Тома Хенкса в Форест Гампе:
"Shit happens"», — сообщил он. Мацаберидзе отметил, что будет бороться за себя, а также пояснил, что делится этой информацией, чтобы убедить других быть более внимательными к своему здоровью.
«Возможно я смогу убедить вас сдавать общий анализ крови раз в полгода и раз в год делать флюорографию!» — написал он.
Комментарии3
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пугачева наплевала на проигравшую Самойлову40
Украина обманула ООН395
Захарову попытались уличить во лжи237
Россия подсчитала затраты на Самойлову492
Фото уничтоженного «Панцирь-С» попало в Сеть172
Видео
04:25
Немцы хотят сорвать строительство «Северного потока-2»
Экономика
01:15
Россия подсчитала затраты на Самойлову
Шоу-бизнес
В Калифорнии начал светиться океан
Наука и техника Наука
00:53
Захарову попытались уличить во лжи
Политика В мире
00:45
Фото уничтоженного «Панцирь-С» попало в Сеть
Ближний Восток Армия
01:15
Пугачева наплевала на проигравшую Самойлову
Шоу-бизнес
Сирийская ракета распугала свадьбу в Израиле
В мире Оружие
04:52
Модные попрошайки избили журналиста в Петербурге
Происшествия
01:32
Слабое звено: Россия уберет Польшу с пути
Экономика Статьи
01:37
Появилось видео нападения гепардов на туристов
Происшествия Путешествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение