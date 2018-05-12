Известный юморист сообщил о страшном диагнозе

Шоумен и телеведущий, актер, резидент популярных юмористических шоу на канале ТНТ и СТС Эдуард Мацаберидзе поделился с подписчиками в Инстаграм.

Откровенно и даже с юмором он написал о том, что у него диагностирован рак.

«Друзья, я долго шел к тому, что б все-таки поделиться тем, что происходит со мной. Я думаю настал момент.

А происходит следующее. У меня лимфома, это вид рака, а не разновидность цитрусовых, как мне хотелось бы верить. Но как говаривал герой Тома Хенкса в Форест Гампе:

"Shit happens"», — сообщил он. Мацаберидзе отметил, что будет бороться за себя, а также пояснил, что делится этой информацией, чтобы убедить других быть более внимательными к своему здоровью.

«Возможно я смогу убедить вас сдавать общий анализ крови раз в полгода и раз в год делать флюорографию!» — написал он.