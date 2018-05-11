Агутин предложил закрыть «Голос» на время 

Музыкант Леонид Агутин, на протяжении нескольких сезонов являющийся одним из членов жюри шоу «Голос», считает, что программу надо закрыть на какое-то время.
Как рассказал артист, год назад он предлагал руководителям шоу закрыть его после сезона с «золотым» составом жюри (Агутин, Александр Градский, Пелагея, Дима Билан).
«Вот в прошлом году я говорил, что на вашем месте я бы взял золотой состав и потом вообще закрыл бы на какое-то время программу. Золотой состав взяли, а программу не закрыли, я так понял, там все-таки будет [новый сезон]», — цитирует музыканта ТАСС.
В новом сезоне Агутин посоветовал авторам «Голоса» полностью обновить жюри и взять людей, чьи мнения будут несхожи.
При этом Агутин признался, что если его позовут в состав жюри в новом сезоне, он скорее всего согласится.
Напомним, шоу «Голос» на Первом канале выходит с 2012 года.