Музыкальные критики объяснили неудачу Самойловой на Евровидении

Выступление россиянки Юлии Самойловой в полуфинале Евровидения-2018 вызвало волну обсуждений в соцсетях. Зрители разбирают номер певицы, сравнивают её с фаворитами конкурса и выдвигают различные версии того, почему артистка не прошла в финал. RT спросил у музыкальных критиков, продюсера Яны Рудковской и первой участницы песенного конкурса от России Марии Кац , что, по их мнению, спровоцировало неудачу Самойловой на Евровидении.

По итогам второго полуфинала Евровидения — 2018, который состоялся в Лиссабоне 10 мая, в финал песенного конкурса не попали артисты из восьми стран. Среди них участница от России Юлия Самойлова, исполнившая композицию I Won’t Break («Меня не сломить»).

Таким образом, российский исполнитель впервые не вышел на итоговый этап с момента введения системы полуфиналов в 2004 году. Исключением стал лишь 2017 год, когда страна вовсе не участвовала в конкурсе — тогда Россия отказалась от участия, поскольку принимающая Евровидение украинская сторона не допустила Самойлову до состязаний.

С момента дебюта на Евровидении в 1994 году Россия пропускала конкурс ещё три раза: в 1996 году Андрей Косинский не сумел пройти отборочный тур, в 1998 году страну не допустили до участия из-за плохих результатов предыдущих лет, а в 1999 году — за отказ от трансляции Евровидения годом ранее.

«Не пела, а орала»

Выступлением Самойловой на полуфинале остались недовольны многие россияне. Зрители критиковали как песню, с которой россиянка поехала в Португалию , так и постановку её номера.

«Я даже рада, что Юлия Самойлова в финал не попала. Ощущение, что номер ей делали враги: подтанцовка дурацкая, а ещё и на верхотуру засунули — издевательство. И вообще, по-моему, посылать на конкурс девушку с ОВЗ, а потом стыдливо драпировать её на сцене — это лицемерие», — отмечает одна из пользовательниц Twitter.

Однако больше всего нареканий вызвало исполнение песни. Самойлову ругали за вокал и за то, что она «забыла слова на припеве» — действительно, в определённый момент певица замолчала, и на передний план вышли голоса бэк-вокалистов.

«Юля Самойлова выступила хуже, чем я думала. Не пела толком, а орала. Слова забыла. Бэк-вокал и танцоры должны были пройти дальше, но не она. Каким образом вообще проходит отбор на Евровидение в России?», — удивляются в социальных сетях.

«Не понимала, где находится»

Музыкальный критик Сергей Соседов полагает, что выступление Юлии Самойловой стало худшим за всю историю участия России в песенном конкурсе.

По его словам, песня была выбрана предельно простая: речитатив на половину композиции, практически разговор на двух-трёх нотах и короткий мелодический припев — «петь нечего». Однако голос Самойловой дрожал, она срывалась на фальшивые ноты.

«Она еле дышала, сидя на этом огромном подиуме», — отмечает Соседов в беседе с RT.

Он также вспомнил момент, когда певица не запела вовремя.

«Там было место, она забыла, где вступать, пропустила пол музыкальной фразы. Это показали по телевидению… Ей надо уже вступать, вступает бэк-вокал, а она молчит. И только поняв, что бэк-вокал поёт, она потом вступила в середине музыкальной фразы. Такая беспомощная и растерянная улыбка у неё была. Она вообще была растерянная, сама не своя. Она, мне кажется, вообще не понимала, где находится. Она была разобрана, в прострации», — подчеркнул критик.

Тем не менее, ответственность за неудачный номер критик возлагает не на одну певицу.

«Конечно, не только она одна несёт ответственность за этот провал, а в большей степени те, кто готовил этот номер: педагоги по вокалу, режиссёры этого номера, кто отвечал за всю эту постановку», — пояснил Соседов.

Музыкальный обозреватель Михаил Марголис считает, что номер действительно был достаточно малоперспективный, «как и сама исполнительница». У Самойловой, по мнению критика, изначально не было шансов на финал, однако её всё равно следовало послать на конкурс: артистка много говорила о своей мечте, и однажды — в 2017 году — та почти исполнилась.

«По большому счёту, весь этот её вояж на Евровидение, это просто отражение того, что особо российские представители не заморачивались по поводу позитивных результатов на этом конкурсе и поэтому собственно всё оставили как есть. Странен был сам выбор её ещё в прошлом году, но коль уж выбрали и обещали, поэтому она и поехала. Ну тут нет ничего сенсационного, она просто слабее тех участников, с которыми соревновалась», — сказал Марголис.

В то же время музыкальный журналист Артур Гаспарян отмечает, что выступление Самойловой не является худшим выступлением за всё время существования Евровидения — конкурс насчитывает богатую и долгую историю.

«Не надо всё так драматизировать. Я бы не стал даже говорить, что это было худшее выступление в истории России. Во-первых, были разные годы и разные выступления. Мы помним, когда даже Филипп Киркоров занимал 17-е место. И тогда ещё не было полуфинала. Непонятно, прошёл бы ли он в финал, если бы тогда он был», — заявил Гаспарян RT.

Тем не менее, критик подчеркнул, что выступление получилось слабым и неубедительным.

«Особенно на фоне других участников конкурса, который в этом году, надо сказать, достаточно сильный по составу и представленным песням. Это является той главной причиной, из-за которой Юля, к сожалению, не смогла пройти в финал», — добавил он.

Неравные условия и закрытые глаза

Телеведущая, музыкальный продюсер и член национального жюри Евровидения-2018 Яна Рудковская в ходе разговора с RT подчеркнула, что Самойловой изначально было очень непросто соревноваться с конкурсантами из других стран.

«Она была с ними в неравных условиях. Но все эти вопросы не к ней: Юлия постаралась, спела намного лучше, чем на генеральном прогоне. Сейчас не надо искать виноватых, это просто стечение обстоятельств. Всё, что могла, Юлия сделала. У меня к ней глубокое уважение. И сейчас нельзя ни в чём обвинять девочку», — сказала Рудковская.

Также ругать коллегу по цеху не стала Мария Кац (сценический псевдоним — Юдифь), первая участница от России на Евровидении — она представляла страну в 1994 году.

Кац призналась, что случайным образом пропустила начало шоу, однако видела повторение номера Самойловой.

«В конце, когда стали давать анонсы участников, мне показалось, что выступление было чистым, хорошим и сработанным на все сто. Единственно, меня резануло, что у Юлии были закрыты глаза. Когда меня готовили для участия в Евровидении, всегда говорили, что закрытые глаза — потеря контакта со зрителем. А так всё было в очень хороших рамках», — заключила певица.

Финал Евровидения-2018 пройдёт на сцене площадки «Алтис Арена» в Лиссабоне в субботу, 12 мая. Трансляцию конкурса по-прежнему будет вести Первый канал.