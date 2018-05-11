Рудковская считает справедливыми оценки конкурсантов в полуфинале «Евровидения» 

Накануне участнице от нашей страны не удалось пробиться в финал.
«Здесь не надо никого обвинять, это форс-мажор», — сказала Яна Рудковская, передаёт ТАСС.
Форс-мажор, по её мнению, заключался в том, что изначально Самойлова должна была выступать на Украине в довольно сложных политических и психологических условиях. Продюсер считает, что в Киеве певице был как минимум обеспечен выход в финал, однако туда её не пустили. В Португалии у Самойловой были очень сильные конкуренты, полагает Рудковская. «Юлю никто не засудил», — заключила продюсер. Она призвала не критиковать певицу, а поддержать её и поблагодарить.
Финал «Евровидения» состоится в Лиссабоне завтра.