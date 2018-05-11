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Клюева снова госпитализировали
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Клюева снова госпитализировали 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Народный артист России Борис Клюев, известный широкой публике по популярным сериалам «Воронины», «Улицы разбитых фонарей» и «Физрук», доставлен в одну из московских клиник.
Артиста госпитализировали для курса терапии, сообщает «Лайф».
По словам медиков, состояние актера оценивается как стабильное.
Ранее Клюев сообщил, что испытывает серьезные проблемы со здоровьем, связанные с легкими.
Клюев известен по ролям в фильмах «Д’Артаньян и три мушкетера», «ТАСС уполномочен заявить…», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона».
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