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Мама Самойловой рассказала о состоянии дочери
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Мама Самойловой рассказала о состоянии дочери 

Рамблер 1 час назад
Мама Юлии Самойловой Маргарита рассказала о причинах, которые не позволили дочери выйти в финал «Евровидения».
«После «Евровидения» у нас осталось миллион «Почему?». Почему сняли копеечный клип на коленке? Почему никто в Юлю не вложился, ведь она представляет целую страну? Почему на нее обрушилось столько негатива?», — недоумевает Маргарита Самойлова в интервью «Комсомольской правде».
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По мнению матери певицы, Юлия была сломлена еще до выступления из-за негативных откликов после релиза клипа на песню I Won’t Break, с которой Самойлова выступала на конкурсе. По мнению Маргариты, «то, что сейчас творится в Интернете, даже не просто жесть, даже слов нельзя подобрать».
Маргарита Самойлова обвинила в неудаче дочери всю команду, которая с ней работала, и заявила, что «в Юлю никто не собирался вкладываться».
Накануне в Лиссабоне прошел второй полуфинал конкурса «Еврвидение». Юлия Самойлова, представляющая Россию, не смогла пробиться в финал. Ее результат стал худшим для нашей страны с 2004 года.
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