Мама Самойловой рассказала о состоянии дочери

Мама Юлии Самойловой Маргарита рассказала о причинах, которые не позволили дочери выйти в финал «Евровидения».

«После «Евровидения» у нас осталось миллион «Почему?». Почему сняли копеечный клип на коленке? Почему никто в Юлю не вложился, ведь она представляет целую страну? Почему на нее обрушилось столько негатива?», — недоумевает Маргарита Самойлова в интервью «Комсомольской правде».

По мнению матери певицы, Юлия была сломлена еще до выступления из-за негативных откликов после релиза клипа на песню I Won’t Break, с которой Самойлова выступала на конкурсе. По мнению Маргариты, «то, что сейчас творится в Интернете, даже не просто жесть, даже слов нельзя подобрать».

Маргарита Самойлова обвинила в неудаче дочери всю команду, которая с ней работала, и заявила, что «в Юлю никто не собирался вкладываться».