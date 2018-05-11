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«Стремно очень»: Самойлова рассказала об обмане на «Евровидении»
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«Стремно очень»: Самойлова рассказала об обмане на «Евровидении» 

Дни.ру 41 минуту назад
Фото: ТАСС
Прорыдавшись после оглушительного провала на "Евровидении", Юлия Самойлова нашла в себе силы поговорить с журналистами. Артистка призналась, что не хочет никому врать, и честно рассказала о переполняющих ее чувствах.
В своей авторской колонке музыкальный критик, журналист Артур Гаспарян компетентно сообщил, что после непопадания в финал "Евровидения" представительница России Юлия Самойлова в голос рыдала в своей гримерке. Артистку, помимо верного супруга, успокаивало и множество других людей. Справившись с собой, певица смогла побеседовать с работником СМИ.
"Мечта не совсем осуществилась. Потому что я все-таки рассчитывала, что выйду в финал. Ужас-кошмар? Для меня да, честно говоря. Лично для меня не выйти в финал — это не очень радостный результат. Прямо разочарование, стремно как-то очень", — призналась Самойлова.
Певица отметила, что не хочет никого обманывать, изображая, что совсем не переживает из-за проигрыша и скандала, который он породил в России.
"Сейчас у меня, конечно, пессимистичное настроение, врать никому не хочется. Мне, видимо, нужно как-то договориться самой с собой. Считаю, что в финал мы уж точно могли пройти. А уж какое там будет место, я об этом не думала. Но это уже не важно. Получилось так, как получилось", — констатировала певица.
>> Как встретили провалившуюся Самойлову
О том, чтобы еще раз отправиться на "Евровидение", Самойлова высказалась определенно:
"Амбиция, может быть, и есть. Но, если принимать еще раз участие (в "Евровидении"), то надо это сделать настолько достойно, чтобы не только пройти в финал, но и занять какие-то лидирующие позиции. Для меня все-таки это важно и имеет значение — место, результат".
Юлия Самойлова поделилась планами на будущее:
"Надо дальше жить, заниматься музыкой, продолжать петь, не опускать руки. Жизнь на этом не кончается, это точно".
Напомним, 10 мая в Лисабоне состоялся второй полуфинал, по счету шестой в котором и выступила представительница России. Артистка исполнила композицию I Won't Break, что переводится с английского как "Я не сломаюсь".
Однако певица не смогла пробиться в финал, что породило настоящий скандал в России. Ведь наша страна впервые с момента участия в "Евровидении" не смогла выйти из группы. В финал попалиМолдова, Сербия, Словения, Швеция, Дания, Венгрия, Украина, Норвегия и даже далекая от Европы Австралия.
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