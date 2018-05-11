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Цой пригрозила разоблачить Валерию
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Цой пригрозила разоблачить Валерию 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Dni.Ru
Анита Цой решила сесть на диету и воспользовалась системой правильного питания своей коллеги по цеху певицы Валерии. Однако артистка пригрозила ей, что если это все окажется "коммерческой заманухой", она обязательно расскажет об этом на всю страну.
Когда-то Анита Цой совершила практически подвиг — она сбросила 52 килограмма. На протяжении многих лет популярная исполнительница блистала на сцене, демонстрируя великолепную фигуру. Однако в последнее время Анита Цой снова начала набирать вес. Певица призналась. что всему виной гормональная перестройка.
"Мне перевалило за 45. И у меня начались женские гормональные изменения. Жизнь есть жизнь. И нам придется иногда терпеть поражения", — говорила в недавнем интервью Цой.
Между тем ее коллега, певица Валерия, которой в апреле исполнилось 50, показывает изумительную фигуру, которую поддерживает долгие годы. А недавно артистка сообщила, что разработала собственную систему питания, которая не только помогает сбросить вес, но и стабилизировать режим приема пищи. Анита Цой соблазнилась перспективой похудеть благодаря Валерии.
"Мне надо сбросить 14 кг лишнего веса. С сегодняшнего дня я начинаю новую программу похудения в своих соцсетях. Лера! Ну ты же знаешь, кому ты предложила тест? Человеку с рекордным похудением в 52 кг! Дамочке с претензиями на люкс и эстетство в еде!" — заявила Анита Цой, опубликовав видео на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.
Певица в шутку пригрозила коллеге: "Для меня в диетпитании важно все — от вкуса и чувства голода до эффективного снижения веса, так что прости, Лерочка, если твоя программа не пройдет моего тестирования, я его отправлю в помойку! И не буду советовать своим подписчикам".
Отметим, что эксперимент продлится на протяжении трех месяцев. Раз в неделю Анита Цой будет делиться с подписчиками результатами. Интересно, что певица Валерия отреагировала на ролик артистки.
"Все получится. Держу кулачки. Йося 10кг сбросил!" — сообщила Валерия.
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