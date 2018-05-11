«Скоро суд над РФ»: Скрипка разозлил зрителей русофобией

Украинский певец Олег Скрипка рассказал каналу «112 Украина », как неосторожным высказыванием оскорбил треть зрителей концерта его группы «Вопли Видоплясова» в голландской Гааге

«Приятно тут в Голландии, в Европе, в Гааге выступать, где будет скоро суд над Россией», — заявил он тогда со сцены.

По словам Скрипки, он «ляпнул» это, будучи чересчур эмоциональным в тот момент. После этой реплики примерно треть оскорбленных зрителей покинули зал, что, однако, не расстроило артиста и не заставило его извиниться. Скрипка «успокоил» себя тем, что ушли лишь россияне.

Это не первое оскорбительное высказывание Олега Скрипки. Ранее музыкант заявлял, что те, кто не может выучить украинский язык, обладают низким коэффициентом интеллекта (IQ) и должны быть перемещены в специально созданное для них «гетто».