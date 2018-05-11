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«Скоро суд над РФ»: Скрипка разозлил зрителей русофобией
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«Скоро суд над РФ»: Скрипка разозлил зрителей русофобией 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Украинский певец Олег Скрипка рассказал каналу «112 Украина», как неосторожным высказыванием оскорбил треть зрителей концерта его группы «Вопли Видоплясова» в голландской Гааге.
«Приятно тут в Голландии, в Европе, в Гааге выступать, где будет скоро суд над Россией», — заявил он тогда со сцены.
По словам Скрипки, он «ляпнул» это, будучи чересчур эмоциональным в тот момент. После этой реплики примерно треть оскорбленных зрителей покинули зал, что, однако, не расстроило артиста и не заставило его извиниться. Скрипка «успокоил» себя тем, что ушли лишь россияне.
>> Скрипка предложил отправить в гетто не выучивших украинский
Это не первое оскорбительное высказывание Олега Скрипки. Ранее музыкант заявлял, что те, кто не может выучить украинский язык, обладают низким коэффициентом интеллекта (IQ) и должны быть перемещены в специально созданное для них «гетто».
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