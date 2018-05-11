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Самойлова прокомментировала участие в «Евровидении»
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Самойлова прокомментировала участие в «Евровидении» 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович
Певица Юлия Самойлова назвала участие в "Евровидении" незабываемым опытом, который она будет хранить в сердце, и поблагодарила свою команду.
"Евровидение" в этом году впервые проходит в Португалии на арене Altice в Парке Наций. Второй полуфинал конкурса состоялся в четверг. Юлия Самойлова из России, которая исполнила песню I Won"t Break, в финал не вышла.
"Я хочу поблагодарить всех, кто меня поддерживал, кто за меня переживает… Это очень крутой опыт для меня, незабываемый. Я буду долго хранить его в своем сердце", — сказала Самойлова журналистам.
Она также поблагодарила команду, которая работала с ней все это время. "Эти две недели были незабываемыми. Мы сроднились, стали как большая семья — не хочется теперь расставаться", — отметила артистка.
По итогам голосования жюри и телезрителей в финал вышли представители Норвегии, Сербии, Дании, Молдавии, Нидерландов, Австралии, Венгрии, Швеции, Словении и Украины.
Также в финале выступят участники из Австрии, Эстонии, Кипра, Литвы, Израиля, Чехии, Болгарии, Албании, Финляндии, Ирландии.
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Комментарии12  Ещё 7 источников 
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