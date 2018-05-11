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Киркоров расстроился из-за результатов РФ на «Евровидении»
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Киркоров расстроился из-за результатов РФ на «Евровидении» 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: © РИА Новости / Нина Зотина
Певец Филип Киркоров расстроился из-за того, что представительница России Юлия Самойлова не вышла в финал международного песенного конкурса "Евровидение", по его мнению, она является прекрасным артистом.
"Евровидение" в этом году впервые проходит в Португалии на арене Altice в Парке Наций. Второй полуфинал конкурса состоялся в четверг. Представители Норвегии, Сербии, Дании, Молдавии, Нидерландов, Австралии, Венгрии, Швеции, Словении и Украины вышли в финал по итогам голосования жюри и телезрителей. Юлия Самойлова из России в финал не прошла.
"Я очень расстроился из-за того, что представительница России Юлия Самойлова не прошла. Она восхитительная, очень храбрая. Юля, ты очень сильная!" — сказал Киркоров журналистам.
Филипп Киркоров, который неоднократно сопровождал и поддерживал артистов на "Евровидении", в этом году присоединился к молдавской делегации. Специально для группы DoReDos он написал песню My Lucky Day в соавторстве с поэтом Джоном Баллардом. Ее зрители конкурса вновь услышат в финале.
По словам артиста, они постарались создать на сцене трехминутный мюзикл, и он очень гордится результатом.
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