Киркоров расстроился из-за результатов РФ на «Евровидении»

Певец Филип Киркоров расстроился из-за того, что представительница России Юлия Самойлова не вышла в финал международного песенного конкурса "Евровидение", по его мнению, она является прекрасным артистом.

"Евровидение" в этом году впервые проходит в Португалии на арене Altice в Парке Наций. Второй полуфинал конкурса состоялся в четверг. Представители Норвегии, Сербии, Дании, Молдавии, Нидерландов, Австралии, Венгрии, Швеции, Словении и Украины вышли в финал по итогам голосования жюри и телезрителей. Юлия Самойлова из России в финал не прошла.

"Я очень расстроился из-за того, что представительница России Юлия Самойлова не прошла. Она восхитительная, очень храбрая. Юля, ты очень сильная!" — сказал Киркоров журналистам.

Филипп Киркоров , который неоднократно сопровождал и поддерживал артистов на "Евровидении", в этом году присоединился к молдавской делегации. Специально для группы DoReDos он написал песню My Lucky Day в соавторстве с поэтом Джоном Баллардом . Ее зрители конкурса вновь услышат в финале.

По словам артиста, они постарались создать на сцене трехминутный мюзикл, и он очень гордится результатом.