Определена вторая десятка финалистов «Евровидения» 

"Евровидение" в этом году впервые проходит в Португалии на арене Altice в Парке Наций, официальное открытие конкурса состоялось в минувшее воскресенье на побережье реки Тежу. В этом году смотр проходит под девизом "All Aboard!" ("Все на борт!"), а в оформлении доминирует океанская тематика — именно поэтому участники всех стран на официальном открытии прошли по синей дорожке вместо традиционной красной.

Второй полуфинал конкурса состоялся в четверг. На сцену вышли представители 18 стран, концерт открыл победитель "Евровидения"-2009 Александр Рыбак , который вновь приехал на конкурс защищать честь Норвегии. Он исполнил песню That"s How You Write a Song его собственного соичнения и вышел в финал.