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Определена вторая десятка финалистов «Евровидения»
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Определена вторая десятка финалистов «Евровидения» 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович
Представители Норвегии, Сербии, Дании, Молдавии, Нидерландов, Австралии, Венгрии, Швеции, Словении и Украины вышли в финал по итогам второго полуфинала международного песенного конкурса "Евровидение", который прошел в четверг на лиссабонской арене Altice, передает корреспондент РИА Новости.
"Евровидение" в этом году впервые проходит в Португалии на арене Altice в Парке Наций, официальное открытие конкурса состоялось в минувшее воскресенье на побережье реки Тежу. В этом году смотр проходит под девизом "All Aboard!" ("Все на борт!"), а в оформлении доминирует океанская тематика — именно поэтому участники всех стран на официальном открытии прошли по синей дорожке вместо традиционной красной.
Второй полуфинал конкурса состоялся в четверг. На сцену вышли представители 18 стран, концерт открыл победитель "Евровидения"-2009 Александр Рыбак, который вновь приехал на конкурс защищать честь Норвегии. Он исполнил песню That"s How You Write a Song его собственного соичнения и вышел в финал.
По итогам зрительского голосования и голосования профессионального жюри стран-участниц в финал вышли десять исполнителей, в частности, из Норвегии, Сербии, Дании, Молдавии, Нидерландов, Австралии, Венгрии, Швеции, Словении и Украины. Представительнице России Юлии Самойловой не хватило голосов, чтобы пройти в финал.
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