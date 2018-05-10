«Боже, какой пи***ц»: Артемий Лебедев о Параде Победы 

Дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал Парад Победы, который вынужден был посмотреть во время завтрака в подмосковном отеле.
Сначала Лебедев выразил недовольство действиями министра обороны Сергея Шойгу, который перекрестился перед Успенским собором.
«Сначала камера задержалась на иконе, которую приделали к Спасским воротам. Потом она спустилась вниз — и в просвете ворот показались купола Успенского собора. Через секунду камера спустилась еще ниже — и там оказался ЗиЛ с Шойгу. Машина продвинулась на зрителя и тут случилось то, что я меньше всего ожидал — Шойгу перекрестился. "Боже, какой п***ц!" — подумал я», — написал Лебедев в своем блоге в «Живом журнале».
Затем он заявил, что никогда не носил георгиевскую ленточку и считает ее символом «таксистов и разнообразного быдла».
После этого Лебедев признался, что был «абсолютно нокаутирован и добит» тем, что во время исполнения гимна все посетители ресторана в отеле встали, хотя на столах «подсыхала нарезка сыра, колбасы и ветчины».
«Я вспомнил, что гожусь в диссиденты со стажем», — размышлял Лебедев.
Он заявил, что не вставал во время исполнения американского гимна, учась в США, не встал и сейчас.
«Может, придется и подольше посидеть. Но я не буду вставать во время гимна по телевизору. Я срал на чувства верующих, я — диссидент», — резюмировал дизайнер.
Артемий Лебедев — основатель дизайн-студии «Студия Артемия Лебедева». В 2014 году, по неподтвержденным данным, студия Лебедева заработала 232 млн рублей за разработку нового логотипа московского метрополитена. В 2016 году дизайн-студии Лебедева получили через госзакупки 10,9 млн рублей, в 2017 году — 56,7 млн рублей. Cреди госзаказов Лебедева в 2017 году — разработка сайта для Международного аэропорта Симферополь, доработка сайта парка «Сокольники», отрисовка схемы линий для московского метро, поддержка сайта московского театра «Мастерская П. Н. Фоменко», разработка фирменного стиля для детского лагеря «Орлёнок» и др.