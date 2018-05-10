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Пугачеву и Галкина осудили за «аттракцион» на День Победы
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Пугачеву и Галкина осудили за «карнавал» на День Победы 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: ТАСС
После видео отчета юмориста Максима Галкина в соцсетях о праздновании Дня Победы со своей семьей многие подписчики раскритиковали семейную чету артиста. Многие из них считают неправильным превращать военную атрибутику в аттракцион и одевать детей в военную форму.
На День Победы Пугачева и Галкин нарядили своих детей Лизу и Гарри в военную форму, дети играют с надувной ракетой. Короткий ролик о том, что семья провела 9 мая в парке аттракционов, Максим Галкин разместил на своей странице в Instagram.
«Не надо военную атрибутику превращать в аттракцион. Всему должен быть разумный предел», — считает stepnovalarisa
«Самое ужасное, что может быть, это видеть детей в военной форме играющих с оружием, даже если оно не настоящее!», — заявила iriwka_2711.
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«Военная форма — это не карнавал! Еще бы черного хлеба им дали», — отметила svetlanadouineau.
Ранее Юлия Самойлова, представляющая Россию на конкурсе «Евровидение» в 2018 году, рассказала о своих отношениях с певицей Аллой Пугачевой.
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