Пугачеву и Галкина осудили за «аттракцион» на День Победы

Пугачеву и Галкина осудили за «карнавал» на День Победы

После видео отчета юмориста Максима Галкина в соцсетях о праздновании Дня Победы со своей семьей многие подписчики раскритиковали семейную чету артиста. Многие из них считают неправильным превращать военную атрибутику в аттракцион и одевать детей в военную форму.

На День Победы Пугачева и Галкин нарядили своих детей Лизу и Гарри в военную форму, дети играют с надувной ракетой. Короткий ролик о том, что семья провела 9 мая в парке аттракционов, Максим Галкин разместил на своей странице в Instagram.

«Самое ужасное, что может быть, это видеть детей в военной форме играющих с оружием, даже если оно не настоящее!», — заявила iriwka_2711.