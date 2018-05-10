В Москве на концерте к 9 мая заметили украинского певца 

В Москве на концерте в честь Дня Победы выступил украинский певец Виталий Козловский.
Информация об участии заслуженного артиста Украины в концерте сначала появилась в социальных сетях, а затем на портале города Московский в ТиНАО появилась афиша мероприятия, где значилось имя Козловского.
Концерт с участием певца прошел на центральной площади в Солнцеве. Помимо украинского артиста, в мероприятии приняли участие Анита Цой, Игорь Саруханов, Надежда Чепрага и др.
Пресс-служба Козловского отказалась комментировать его участие в концерте ко дню Победы в Москве, на официальном сайте певца информация о московском выступлении также отсутствует.