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В Москве на концерте к 9 мая заметили украинского певца
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В Москве на концерте к 9 мая заметили украинского певца 

Рамблер 47 минут назад
Фото: vkozlovskiy
В Москве на концерте в честь Дня Победы выступил украинский певец Виталий Козловский.
Информация об участии заслуженного артиста Украины в концерте сначала появилась в социальных сетях, а затем на портале города Московский в ТиНАО появилась афиша мероприятия, где значилось имя Козловского.
Концерт с участием певца прошел на центральной площади в Солнцеве. Помимо украинского артиста, в мероприятии приняли участие Анита Цой, Игорь Саруханов, Надежда Чепрага и др.
Пресс-служба Козловского отказалась комментировать его участие в концерте ко дню Победы в Москве, на официальном сайте певца информация о московском выступлении также отсутствует.
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