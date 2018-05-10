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Поздравившую ветеранов Волочкову раскритиковали
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Поздравившую ветеранов Волочкову раскритиковали за роскошный антураж 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Анастасия Волочкова опять пропала впросак. Желая сделать как лучше, у нее получилось, как всегда. На своей страничке в соцсети она опубликовала пост, посвященный Дню Победы.
«Какой прекрасный и солнечный сегодня день! С Праздником, дорогие! Счастья вам, мира и любви!», — обратилась она к ветеранам.
Нарекания у пользователей вызвали не слова, а фотография, которой Волочкова решила их проиллюстрировать. На снимке звезда позирует на фоне своего шикарного особняка в Подмосковье. Подписчики сочли фото кощунственным, так как большинство ветеранов живет за чертой бедности и столь явная демонстрация своего благосостояния выходит за рамки всяких приличий.
Стоит отметить, что нашлись и те, кто не нашел в посте Анастасии ничего криминального. Они высказали мнение, что танцовщица собственным трудом заработала на шикарный загородный дом и в этом нет ничего зазорного.
Однако данные доводы никак не остановили разгневанных пользователей, и они продолжили упрекать и осуждать балерину. По всей видимости это изрядно надоело Волочковой и позже все негативные комментарии она из своего аккаунта удалила, пишет сайт Argumenti.ru со ссылкой на портал «Свободная пресса».
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