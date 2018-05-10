Поздравившую ветеранов Волочкову раскритиковали за роскошный антураж

Анастасия Волочкова опять пропала впросак. Желая сделать как лучше, у нее получилось, как всегда. На своей страничке в соцсети она опубликовала пост, посвященный Дню Победы.

«Какой прекрасный и солнечный сегодня день! С Праздником, дорогие! Счастья вам, мира и любви!», — обратилась она к ветеранам.

Нарекания у пользователей вызвали не слова, а фотография, которой Волочкова решила их проиллюстрировать. На снимке звезда позирует на фоне своего шикарного особняка в Подмосковье . Подписчики сочли фото кощунственным, так как большинство ветеранов живет за чертой бедности и столь явная демонстрация своего благосостояния выходит за рамки всяких приличий.

Стоит отметить, что нашлись и те, кто не нашел в посте Анастасии ничего криминального. Они высказали мнение, что танцовщица собственным трудом заработала на шикарный загородный дом и в этом нет ничего зазорного.

Однако данные доводы никак не остановили разгневанных пользователей, и они продолжили упрекать и осуждать балерину. По всей видимости это изрядно надоело Волочковой и позже все негативные комментарии она из своего аккаунта удалила, пишет сайт Argumenti.ru со ссылкой на портал «Свободная пресса».