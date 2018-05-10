У Задорнова нашли второе завещание 

Сатирик Михаил Задорнов написал перед смертью сразу два завещания. Об этом «Комсомольской правде» рассказал один из знакомых семьи юмориста.
По его словам, незадолго до кончины Задорнов оформил отдельные завещания на свое имущество в России и Латвии, но никому не сообщал подробности о них.
«Думаю, будут сюрпризы», — заявил собеседник издания, подчеркнув при этом, что уверен в «справедливости» сатирика.
В суд же дело о наследстве Задорнова может перейти лишь по инициативе его второй жены Елены Бомбиной, уверен он, так как первая, Велта Калнберзина, не будет «скандалить» из-за своей интеллигентности.
Ранее СМИ сообщали, что Задорнов завещал своей дочери Елене квартиру в Юрмале, два дома в Латвии разделил между сестрой Людмилой и первой супругой, а квартиру в Москве оставил второй жене.
Михаил Задорнов умер в ноябре 2017 года на 70-м году жизни. За год до смерти ему поставили диагноз рак головного мозга.