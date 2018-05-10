У Задорнова нашли второе завещание

По его словам, незадолго до кончины Задорнов оформил отдельные завещания на свое имущество в России Латвии , но никому не сообщал подробности о них.

«Думаю, будут сюрпризы», — заявил собеседник издания, подчеркнув при этом, что уверен в «справедливости» сатирика.

В суд же дело о наследстве Задорнова может перейти лишь по инициативе его второй жены Елены Бомбиной, уверен он, так как первая, Велта Калнберзина, не будет «скандалить» из-за своей интеллигентности.

Ранее СМИ сообщали, что Задорнов завещал своей дочери Елене квартиру в Юрмале , два дома в Латвии разделил между сестрой Людмилой и первой супругой, а квартиру в Москве оставил второй жене.

Михаил Задорнов умер в ноябре 2017 года на 70-м году жизни. За год до смерти ему поставили диагноз рак головного мозга.