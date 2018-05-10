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Самойлова рассказала про «Фактор А»
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Самойлова рассказала про «Фактор А» 

Рамблер 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
Певица Юлия Самойлова рассказала «Известиям» о роли Аллы Пугачевой в своей карьере и предстоящем выступлении на Евровидении-2018.
«Слава Богу, что в моей жизни был "Фактор А"», — сообщила она.
По словам артистки, Примадонна заметила ее на шоу талантов и теперь может считаться ее крестной матерью. Самойлова подчеркнула, что общается с Пугачевой и получает от нее советы. Также Народная артистка СССР одобрила решение Самойловой принять участие в Евровидении.
Кроме того, певица рассказала, что песня для конкурса I won't break («Я не сломаюсь») отражает ее характер, переживания и стремления.
«Я не живу воспоминаниями, моя жизнь только здесь и сейчас. И я сама все преодолею», — объяснила она.
По словам Самойловой, ее номер на песенном конкурсе будет «скромным», а платье, в котором она выступит, создаст «светлый образ». Главными претендентами на победу певица считает представителей Грузии, Израиля, Испании и Бельгии.
Евровидение-2018 стартовало в столице Португалии 8 мая. Сегодня в Лиссабоне состоится второй полуфинал, в рамках которого на сцену выйдет и Юлия Самойлова.
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