Самойлова рассказала про «Фактор А»

«Слава Богу, что в моей жизни был "Фактор А"», — сообщила она.

По словам артистки, Примадонна заметила ее на шоу талантов и теперь может считаться ее крестной матерью. Самойлова подчеркнула, что общается с Пугачевой и получает от нее советы. Также Народная артистка СССР одобрила решение Самойловой принять участие в Евровидении.

Кроме того, певица рассказала, что песня для конкурса I won't break («Я не сломаюсь») отражает ее характер, переживания и стремления.

«Я не живу воспоминаниями, моя жизнь только здесь и сейчас. И я сама все преодолею», — объяснила она.

Израиля, Испании и Бельгии. По словам Самойловой, ее номер на песенном конкурсе будет «скромным», а платье, в котором она выступит, создаст «светлый образ». Главными претендентами на победу певица считает представителей Грузии