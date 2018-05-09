Дом раздора: почему Шепелев остался без жилья

Напомним, что суд постановил удовлетворить исковые требования благотворительной организации «Русфонд» и взыскать со всех наследников Жанны Фриске 21 млн 633 тыс. руб. (сумма, за которую не предоставили финансовый отчет). Про эти деньги, которые собирали на лечение Жанны Фриске всей страной, знают многие — так как разбирательства продолжались длительное время. Наследники певицы — ее родители и сын (его интересы представляет отец Дмитрий Шепелев). Пока долг не погашен — самая дорогая собственность наследников опечатана (судебные приставы опечатали коттедж в апреле).

Как известно, Дмитрий Шепелев с сыном живут в съемной квартире, а строительными работами в коттедже все это время телеведущий занимался лично — ремонт сделан шикарный. Шепелев мечтал перевезти Платона в дом — поселок стоит в лесу, рядом речка. Но эти планы так и не сбылись. А если долг "РусФонду" не будет перечислен, то дом продадут с торгов.

Особняк на Истре , который Дмитрий Шепелев успел показать Жанне Фриске. Фото: Руслан Вороной.

1. Представители родителей Жанны Фриске сообщали, что Шепелев приобрел эту недвижимость на средства певицы. Жанна Фриске подписала доверенность, по которой доверяла Дмитрию Шепелеву: «купить за цену и на условиях по своему усмотрению 1/2 доли земельного участка общей площадью 3730 кв. м и 1/2 доли жилого дома общей площадью 393 кв. м». Но, по мнению стороны Фриске, Дмитрий оплатил деньгами певицы не половину стоимости дома, а всю покупку.

Одна половина дома была оформлена на Дмитрия Шепелева, вторая — на Жанну Фриске (ее разделили между наследниками певицы — сыном и родителями). Позже Владимир и Ольга Фриске от своей части дома отказались в пользу Платона . Теперь половина коттеджа принадлежит Дмитрию, а вторая Платону Шепелеву.

Но пока не погашен долг перед «Русфондом», в дом они заселиться не могут.

2. Родня Фриске ни раз утверждала, что Жанна ни разу не было в этом самом доме, а видела его только на картинках. Но это не так.

В книге «Жанна» Дмитрий Шепелев писал о том, как они вместе приезжали в дом. Вот один из отрывков: «…Одним из самых важных событий того времени стала наша с Жанной поездка в новый дом, который мы присмотрели и купили вскоре после рождения Платона. Многие спрашивали, почему было не отложить покупку до лучших времен? Чтобы не откладывать жизнь на потом! Мы хотели уединения. Мы хотели, чтобы у нашего сына был дом. Мне не терпелось поскорей показать его Жанне, и наконец этот момент настал: строители учтиво встретили нас, кажется, даже надев свежие рубашки, а я вел экскурсию: «Посмотри, здесь будет кухня, здесь — спальня Платона, а это наша». Жанна светилась от счастья и уже представляла, какие повесит занавески, какой будет мебель и свет. После устроили скромный ужин прямо в строительном вагончике на заваленном снегом участке. Мы пировали вместе с нашими строителями, Жанна с присущей ей непосредственностью поедала приготовленного на углях кролика, запивала его красным вином и смешила всех историями из гастрольной жизни. Несколько часов счастья в строительной бытовке в сердце нашего несостоявшегося мира. Последние несколько часов счастья. Жанна видела наш дом в первый и последний раз в своей жизни».

Дмитрий Шепелев и Жанна Фриске. Фото: Мила Стриж.

3. Недавно юристы семьи Фриске обнародовали информацию о том, что у Жанны Фриске был валютный счет. Оказалось, что певица успела продать свой дом в Америке и перечислить вырученную сумму ($475 тыс.) на счет. Юристы утверждали, что Дмитрий Шепелев якобы хотел снять данную сумму (так как представляет интересы наследника певицы), но ему было отказано.

Эта же информация звучала во время судебных заседаний по иску «Русфонда». Еще тогда стало известно, что на личном счету певицы на момент ее смерти было около 500 тысяч долларов (30 миллионов рублей). Напомним, что благотворительная организация «Русфонд» собирает деньги на лечение в тех ситуациях, когда у семьи нет собственных средств. Но в случае с певицей Жанной Фриске сделали исключение. Может быть, из-за того, что не было информации о состоянии ее счетов. Но факт остается фактом: летом 2014 года папа певицы написал заявление, в котором указал, что на лечение Жанны Фриске необходимо 24 млн руб. Деньги поступили на счет певицы. После смерти певицы в благотворительную организацию были предоставлены документы, которые подтверждали, что было израсходовано 4,12 млн руб.

4. Певица также была собственницей двухкомнатной квартиры на 12-м этаже элитного дома в районе Красной Пресне площадью 100 кв.м. (стоимость по оценкам риэлторов около 30 миллионов рублей). Квартира перешла к родителям звезды.

5. Когда суд удовлетворил иск «Русфонда», Дмитрий Шепелев высказал свою позицию: «…В суде были представлены доказательства, что собранные благотворительные средства за несколько недель до смерти Жанны были сняты со счета ее матерью Ольгой Фриске. Очевидно, что за несколько дней невозможно потратить эти деньги на лечение уже безнадежно больного, умирающего человека. Как они были потрачены мне не известно. Парадоксально, что суд никак не квалифицировал эти действия, не знаю, как назвать это иначе как воровство. Не понимаю. Главное, по моему мнению, — Платон отвечать за это не должен».