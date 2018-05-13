«Евровидение» поедет в Иерусалим

Евровидение-2018 выиграла певица из Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что в 2019 году международный песенный конкурс «Евровидение» пройдет в Иерусалиме . Он заявил, что израильтяне будут гордиться тем, что принимают конкурс, и порадовался, что «в эти дни Иерусалим благословляется множеством даров», в числе которых — победа израильской певицы Нетты Барзилай в Лиссабоне

В 2019 году международный песенный конкурс «Евровидение» должен пройти в Иерусалиме, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. По словам главы израильского правительства, Иерусалим «в эти дни благословляется множеством даров», в числе которых — прибытие «Евровидения» в еврейское государство.

Как сообщает RT, в ночь на воскресенье, 13 мая, в «Евровидении-2018» победила израильская певица Нетта Барзилай. Таким образом, Израиль перенял эстафету у Португалии и будет принимать конкурсантов в следующем году.

Нетаньяху на заседании кабмина заявил, что его соотечественники будут гордиться тем, что принимают «Евровидение».

«Нетта, ты принесла большую славу Израилю. В следующем году — в Иерусалиме!» — написал израильский премьер в своем твиттере. Отметим при этом, что Европейский вещательный союз (EBU), курирующий «Евровидение», пока официально не назвал город, принимающий конкурс в 2019 году.

Победительница Нетта Барзилай заявила, что соревноваться ей пришлось со множеством соперников, передает ФАН.

«Мне постоянно говорили, что это причудливое соревнование между музыкальными жанрами и соревнование между музыкантами. Но я соревновалась сама с собой, переживала по поводу своего выступления, думала над тем, как я смогу тронуть столько людей, сколько смогу», — отметила в ходе пресс-конференции 25-летняя артистка.

Барзилай убеждена, что все конкурсанты выступили блестяще, «однако кто-то должен был выиграть». Победу израильтянка одержала с песней Toy («Игрушка» — «Газета.Ru» ). Ранее она служила в Армии обороны Израиля и играла в полковом оркестре.

Ранее певица Юлия Самойлова , которая представляла Россию на «Евровидении», рассказала о своем выступлении на конкурсе.

«Я посмотрела сейчас [свое выступление], потому что я специально не слушала, как я спела. Я знаю свои косяки, я вижу уйму ошибок. И это все не просто так: я не прошла», — отметила Самойлова, добавив при этом, что политического подтекста в своем поражении не видит.

Польши, Сан-Марино, Мальты, Черногории, Грузии и Латвии. Певица-инвалид, вынужденная передвигаться в кресле-каталке, выступила во втором полуфинале «Евровидения» на «Алтис-Арене» в португальском Лиссабоне. Исполнив музыкальный номер «I Won't Break» («Я не сломаюсь»), Самойлова не набрала требующегося числа голосов жюри и публики. Впервые с 2000 года исполнитель из России не смог пробиться в финал конкурса. Самойлова оказалась в одном ряду с также непрошедшими певцами и певицами из Румынии

Режиссер-постановщик номера Самойловой Алексей Голубев заявил, что номер россиянки было очень сложно готовить.

Декорация в виде ледяной горы нужно было вывезти на сцену и инсталлировать всего-навсего за 30 секунд. К счастью, отметил Голубев, на «Алтис-Арене» очень хорошая организация технических работ за кулисами, и вся команда «сработала очень профессионально». Кроме того, Голубев отметил, что у них «все живое» и каждый новый прогон номера отражал эмоциональные переживания исполнителей — вместе с Самойловой в номере принимали участие также три бэк-вокалиста и два танцора балета «Тодес».

«Сейчас вовсю декларируется, что задачи победить перед Юлей не ставилось, что для нее пропуск в финал уже был пределом мечтаний. Но тогда какой смысл был в очередной раз облизывать англичан? Пробить на жалость можно было и с песней на родном языке и номером, сделанном силами россиян!»

Отметим, что песню «I won't break» сочинил дуэт берлинских композиторов израильского происхождения, работавший с Юлией Самойловой и раньше — текст и музыку написали Нетта Нимроди и Арье Бурштейн. В записи песни помогал российский продюсер Леонид Гуткин

Говоря о Юлии Самойловой, Лоза подчеркнул, что требовать от нее больше, чем она показала на лиссабонской сцене, «просто бесчеловечно», потому что из-за особенностей своего заболевания — спинальной мышечной атрофии — она не может набрать в легкие достаточное количество воздуха.

При этом Самойлова поздравила Нетту Барзилай с победой в конкурсе. В своем инстаграме российская исполнительница написала: «Netta! Молодец! Поздравляю тебя с победой на Евровидении! Она твоя по праву! Я счастлива! Честно!»