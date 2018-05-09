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Дроботенко «поиздевался» над трагедией Джигарханяна
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Дроботенко «поиздевался» над трагедией Джигарханяна 

Дни.ру 31 минуту назад
Юморист Сергей Дроботенко дал откровенное интервью. Артист заявил, что стал жертвой экономического кризиса, что натолкнуло его на мысль о создании новой пародии.
≥≥ Джигарханян выписался из больницы
Юморист Сергей Дроботенко дал откровенное интервью. Артист заявил, что стал жертвой экономического кризиса, что натолкнуло его на мысль о создании новой пародии.
"Пересказывать не буду, расскажу вкратце. Мой номер — пародия на ток-шоу, где главные герои не только Виталина и Джигарханян. Там немножко досталось всем нашим звездам ток-шоу", — заявил Дроботенко. Артист не уточнил, сколько он планирует заработать на шутках о скандальном разводе, которые могли бы счесть циничными. "Пародия на весь идиотизм, который творится с этими ДНК-тестами и внебрачными детьми", — цитирует его "Собеседник".
Юморист добавил, что не готов сниматься в ток-шоу за деньги. По его словам, время, потраченное на это, можно считать потерянным впустую.
"К примеру, если речь коснется моего друга или хорошего знакомого, я, конечно, приду. А протирать сиденья на совершенно далекую от меня тему не считаю нужным", — рассказал Дроботенко.
Напомним, что Армен Джигарханяна и Виталина Цымбалюк-Романовская развелись в конце 2017 года. Эта тема до сих пор обсуждается на многочисленных ток-шоу ведущих федеральных каналов.
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