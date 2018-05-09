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Звезда «Аншлага» рассказала правду о болезни дочери
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Елена Воробей раскрыла подробности болезни дочери 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Instagram
Некоторое время назад 50-летняя актриса эстрады, кино и телевидения, юмористка и пародистка Елена Воробей испугала многочисленных поклонников, сообщив, что ее единственная дочь лежит в больнице в Германии. Публика желала девушке скорейшего выздоровления и гадала, что же все-таки приключилось.
Наконец, артистка решила приоткрыть завесу тайны — и рассказала о недуге своего ребенка: «Мы в Москве обратились в детскую клинику, пока не буду говорить какую. Нам изначально поставили серьезный сколиоз, а когда мы второй раз туда обратились, взять освобождение от физкультуры, нас просто выгнали и сказали: „А уже проблемы никакой нет“. Мы, естественно, обрадовались», — поведала о начале болезни дочери Елена Воробей.
Чуть позже выяснилось, однако, что радоваться было рано: со временем девушка почувствовала себя только хуже.
Буквально чуть больше полугода назад у Сони появились страшные боли. Ей больно было спать, любые физические нагрузки. Стало тяжело дышать. Я поняла, что испытывать судьбу второй раз не хочу, и отвезла Соню к немецким специалистам.
Врачи в Германии сообщили, что тянуть с операцией не стоит, поскольку ожидание может лишь усугубить положение. В итоге юную Софию прооперировали, и сейчас, по словам звездной мамы, девушка поправляется.
Ситуация ухудшалась буквально каждый месяц. Нам сделали операцию. Поставили 20 шурупов, две спицы в спину, и Сонечка идет на поправку.
Напомним, София, единственный ребенок Елены Воробей, появилась на свет в 2003 году. Недавно артистка впервые рассказала об отце своей дочери.
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