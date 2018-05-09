Звезда «Аншлага» рассказала правду о болезни дочери

Елена Воробей раскрыла подробности болезни дочери

Некоторое время назад 50-летняя актриса эстрады, кино и телевидения, юмористка и пародистка Елена Воробей испугала многочисленных поклонников, сообщив, что ее единственная дочь лежит в больнице в Германии. Публика желала девушке скорейшего выздоровления и гадала, что же все-таки приключилось.

Наконец, артистка решила приоткрыть завесу тайны — и рассказала о недуге своего ребенка: «Мы в Москве обратились в детскую клинику, пока не буду говорить какую. Нам изначально поставили серьезный сколиоз, а когда мы второй раз туда обратились, взять освобождение от физкультуры, нас просто выгнали и сказали: „А уже проблемы никакой нет“. Мы, естественно, обрадовались», — поведала о начале болезни дочери Елена Воробей.

Чуть позже выяснилось, однако, что радоваться было рано: со временем девушка почувствовала себя только хуже.

Буквально чуть больше полугода назад у Сони появились страшные боли. Ей больно было спать, любые физические нагрузки. Стало тяжело дышать. Я поняла, что испытывать судьбу второй раз не хочу, и отвезла Соню к немецким специалистам. Публикация от Елена Воробей (@vorobei_elena) 8 Май 2018 в 12:48 PDT

Врачи в Германии сообщили, что тянуть с операцией не стоит, поскольку ожидание может лишь усугубить положение. В итоге юную Софию прооперировали, и сейчас, по словам звездной мамы, девушка поправляется.

Ситуация ухудшалась буквально каждый месяц. Нам сделали операцию. Поставили 20 шурупов, две спицы в спину, и Сонечка идет на поправку. Публикация от Елена Воробей (@vorobei_elena) 3 Май 2018 в 3:40 PDT

Напомним, София, единственный ребенок Елены Воробей, появилась на свет в 2003 году. Недавно артистка впервые рассказала об отце своей дочери.