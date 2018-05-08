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«Аршавин локти кусает»: Барановская околдовала россиян
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«Аршавин локти кусает»: россияне ошалели от сексуальности Барановской 

Дни.ру 3 часа назад
Фото: GLOBAL LOOK press/Zamir Usmanov
Телеведущая Юлия Барановская взбудоражила подписчиков эротичными движениями на сцене. Поклонники решили, что звезде повезло расстаться с никчемным мужем-футболистом.
Без малого шесть лет прошло после того, как закончилась любовь телеведущей и спортсмена Андрея Аршавина. Тогда вся страна встала на защиту рыдающей матери троих малышей, которая осталась совсем одна.
Раньше ей сочувствовали все женщины страны, но теперь Барановская не нуждается в жалости. Сегодня телеведущую сопровождают лишь завистливые взгляды. Ведь за несколько лет Юлия превратилась из забитой домохозяйки в настоящую диву.
Барановская опубликовала в своем Instagram видеоролик, на котором звезда эротично двигает бедрами в окружении колоритных мужчин. "Обладателем Гран-при фестиваля "Московская весна A Cappella"@moscowseasons стала группа из США Six Appeal @sixappealvocalband. Наградил их лично наш мэр Сергей Собянин. А я не смогла удержаться от танца с победителями 😍😍😍😍😍", — подписала пост Барановская.
Поклонники ошалели от сексуальности телеведущей. За час публикация набрала более 60 тысяч просмотров и множество хвалебных комментариев. "Красивая, умная, воспитанная! Если представить идеальную женщину, как жена, мать итп, то вспоминаю Юлию Барановскую!", "Боже ты просто сеКС😍😍😍😘😘😘💪💪💪🤘🤘🤘👍👍👍", "Молодец Юля! Роскошная просто!", "какая же красотка👍так поднять голову после всего, что произошло в семье, просто нет слов какая молодец!", — не унимались восторженные пользователи Сети.
Подписчиц очень впечатлило переливающееся платье телеведущей, открывающее прекрасную спину и демонстрирующее стройные ножки звезды. "Платье великолепно, а его хозяйка обворожительна! 👑", "Платье потрясающее! Красавица!", — хвалили фанатки Юлию.
Некоторые пользователи соцсети отметили, что футболист многое потерял, оставив такую шикарную женщину. Другие наоборот, поздравляли телеведущую с избавлением от никчемного супруга. "Если бы аршавин не ушел. Она так бы сидела дома с хвостиком", "Барановская супер…Аршавин локти кусает", "У Юльки платье зашибическое и сама тоже огого куды **** Аршавин смотрел видимо в &опу😂", "Красавица, фигура отпад, так держать и пусть кое кто локти кусает", — язвили фанаты Барановской.
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