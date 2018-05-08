Киркоров объяснился за образ юного алкоголика в клипе на «Цвет настроения синий»

На видеохостинге YouTube появился короткометражный документальный ролик, посвященный созданию клипа на песню Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий». В нем исполнитель объяснил, что сняться в образе не расстающегося с алкоголем юноши его уговорил «великий и ужасный» телеведущий Иван Ургант

Певица Ольга Бузова , снявшаяся в музыкальном видео в роли кассирши в супермаркете, назвала новую композицию Киркорова «народным хитом с юмором».

«Я всегда за любые эксперименты, тем более, что в кадре с Филиппом можно быть вообще в чем угодно», — прокомментировала она свой наряд.

«Идея вовлечения суперзвезд была моя. Но все остальное придумано уже этими безумными креативщиками», — подчеркнул Киркоров.

В короткометражном ролике также рассказали, что танцовщица из клипа — на самом деле трансгендер.

«Только она умеет делать эти определенные движения, но самое крутое — что это трансгендер. И никто об этом не знает», — сообщил один из авторов сценария музыкального видео Александр Гудков.