Появились подробности смерти Моран

В Бельгии считают, что певица Моран умерла естественной смертью

Смерть известной бельгийской певицы Моран (Клодин Люйпертс), скончавшейся в возрасте 57 лет в Брюсселе , вероятно, не была насильственной, сообщили РИА Новости в прокуратуре столицы Бельгии

Тело певицы, известной своим неповторимым бархатным голосом, было обнаружено ее подругой в понедельник вечером в квартире Моран в брюссельской коммуне Скарбеек. Полиция расследует обстоятельства смерти певицы.

"По предварительной оценке, госпожа Моран не подверглась насильственным действиям со стороны третьего лица", — сказал собеседник агентства.

По его словам, установить причину смерти певицы можно будет по результатам вскрытия тела во вторник, но они станут известны лишь через несколько недель.

Соболезнования родным в связи с кончиной певицы выразил премьер-министр Бельгии Шарль Мишель

Как пишут СМИ, в минувшие выходные Моран после двух лет отсутствия на сцене из-за проблем с голосовыми связками впервые вышла к зрителям на празднике по случаю 29-й годовщины образования Брюссельского столичного региона.

Бельгийская певица Моран

Клодин Люйпертс родилась в семье музыкантов: отец — композитор и директор консерватории, мать — пианистка. Еще в подростковом возрасте Клодин участвовала в нескольких музыкальных конкурсах. В 1979 году она стала участницей спектакля "Брель на тысячу тактов" и была замечена известным французским композитором Пьером Бару.

Певческую карьеру под псевдонимом Клод Моран певица начала в 1979 году. В 1986 году вышел ее первый альбом "Danser". В начале своей карьеры Клодин Люйпертс выступала в кафе и ресторанах.