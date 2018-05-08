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Появились подробности смерти Моран
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В Бельгии считают, что певица Моран умерла естественной смертью 

РИА Новости 1 час назад
Фото: CC0 / Eddy Berthier /
Смерть известной бельгийской певицы Моран (Клодин Люйпертс), скончавшейся в возрасте 57 лет в Брюсселе, вероятно, не была насильственной, сообщили РИА Новости в прокуратуре столицы Бельгии.
Тело певицы, известной своим неповторимым бархатным голосом, было обнаружено ее подругой в понедельник вечером в квартире Моран в брюссельской коммуне Скарбеек. Полиция расследует обстоятельства смерти певицы.
"По предварительной оценке, госпожа Моран не подверглась насильственным действиям со стороны третьего лица", — сказал собеседник агентства.
По его словам, установить причину смерти певицы можно будет по результатам вскрытия тела во вторник, но они станут известны лишь через несколько недель.
Соболезнования родным в связи с кончиной певицы выразил премьер-министр Бельгии Шарль Мишель.
Как пишут СМИ, в минувшие выходные Моран после двух лет отсутствия на сцене из-за проблем с голосовыми связками впервые вышла к зрителям на празднике по случаю 29-й годовщины образования Брюссельского столичного региона.
Бельгийская певица Моран
Клодин Люйпертс родилась в семье музыкантов: отец — композитор и директор консерватории, мать — пианистка. Еще в подростковом возрасте Клодин участвовала в нескольких музыкальных конкурсах. В 1979 году она стала участницей спектакля "Брель на тысячу тактов" и была замечена известным французским композитором Пьером Бару.
Певческую карьеру под псевдонимом Клод Моран певица начала в 1979 году. В 1986 году вышел ее первый альбом "Danser". В начале своей карьеры Клодин Люйпертс выступала в кафе и ресторанах.
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