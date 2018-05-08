Семью Баталова ждет очередной суд

Родственники актера вынуждены судиться с соседом, чтобы отстоять свои права на дачу в Подмосковье.
15 июня прошлого года ушел из жизни актер театра и кино Алексей Баталов. Он несколько месяцев пролежал в больнице после перелома шейки бедра, но восстановиться, к несчастью, так и не смог. Все свое наследство актер отписал младшей дочери Марии, рожденной в браке с Гитаной Лионтенко. Владельцем дачи Баталовых в Подмосковье также числится Мария, однако отдыхать на загородном участке родственники Алексея Владимировича не могут.
Дело в том, что еще несколько лет назад сосед по даче — ювелир Вадим Эльгарт предложил артисту возвести одну баню на два участка — земля Баталова, строительством должен был заниматься Эльгарт, однако на деле вышло, что мужчина самовольно забрал большую часть участка себе. Еще в прошлом году суд постановил снести внушительных размеров баню, однако решение так и осталось на бумаге. Не помогло даже обращение к мэру Москвы Сергею Собянину. Вдова Баталова и его дочь на дачу, увы, по-прежнему не ездят.
Дача Баталовых, вокруг которой продолжаются судебные тяжбы/Фото: Иван Вислов, "Комсомольская правда"
Как рассказал друг семьи Баталовых "Комсомольской правде", после майских праздников родственников актера ждет очередной суд. "Наши адвокаты уже запросили дело из архива. Прежнее решение суда было половинчатым. Чтобы снести баньку, восстановить забор, благоустроить участок, вдове Алексея Владимировича пришлось бы заплатить полтора миллиона рублей. У нее таких денег нет. И сосед на траты не идет, мол, по документам хозяйкой является его дочь. Она — в Америке. Получается, что деньги взять не с кого. Единственный выход — новая тяжба. Через суд будем добиваться ареста соседской дачи, как обеспечительной меры. Может быть, тогда дело сдвинется с мертвой точки", — сообщил Михаил Цивин.