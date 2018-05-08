Россияне оценили шансы Самойловой на «Евровидении»

Большинство россиян (83 процента), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, считают, что результат Юлии Самойловой на «Евровидении-2018» будет «не таким уж высоким».

Респондентам задали такой вопрос: «Как вы оцениваете шансы Юлии Самойловой на „Евровидении“?». По мнению 13 процентов опрошенных, российская певица может попасть в тройку лидеров.

Еще четыре процента верят, что Самойлова займет первое место.

Всего в опросе приняли участие 4223 человека.

В 2018 году «Евровидение» пройдет в Лиссабоне . Финал конкурса состоится 12 мая. Юлия Самойлова представит Россию с песней I Won't Break.