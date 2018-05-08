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Россияне оценили шансы Самойловой на «Евровидении»
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Россияне оценили шансы Самойловой на «Евровидении» 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Большинство россиян (83 процента), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, считают, что результат Юлии Самойловой на «Евровидении-2018» будет «не таким уж высоким».
Респондентам задали такой вопрос: «Как вы оцениваете шансы Юлии Самойловой на „Евровидении“?». По мнению 13 процентов опрошенных, российская певица может попасть в тройку лидеров.
Еще четыре процента верят, что Самойлова займет первое место.
Всего в опросе приняли участие 4223 человека.
В 2018 году «Евровидение» пройдет в Лиссабоне. Финал конкурса состоится 12 мая. Юлия Самойлова представит Россию с песней I Won't Break.
Самойлова должна была принять участие в «Евровидении-2017», которое проходило в Киеве. Однако СБУ запретила ей въезд на территорию страны из-за того, что в 2015 году певица выступала на концерте в Крыму. Первый канал и ВГТРК обещали, что Самойлова представит Россию на «Евровидении» в 2018 году вне зависимости от места проведения конкурса.
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