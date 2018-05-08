Сын Булановой не общался с отцом семь лет

Сын Татьяны Булановой не общался с отцом семь лет

Певица стала очередной героиней ток-шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». В студию звезда пришла не одна, а вместе со своим наследником.

Татьяна Буланова приняла участие в популярном ток-шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». В студию певица пришла не одна, а с своим 25-летим сыном Александром. Для съемок звезда выбрала элегантный бархатный наряд свободного покроя черного цвета, который украшал воротник необычной формы. Финальный аккорд образу придали элегантная прическа и выразительный макияж.

Во время ток-шоу Буланова рассказала о начале романа со своим будущим вторым супругом Владиславом Радимовым , который тогда был футболистом, а в последствии стал тренером.

Примечательно, что о своей новой страсти Буланова ни словом не обмолвилась своему на тот момент мужу и продюсеру Николаю Тагрину. Певица отметила, что состояла с ним в официальном браке 13 лет, тем самым намекая, что их связь началась намного раньше.

Когда Татьяна все-таки решилась бросить Николая ради Владислава, Тагрин ее простил. А вот то, что его сын Александр подружился с Радимовым, он счел за предательство и не общался с ним целых семь лет.

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Свои отношения с отцом прокомментировал и сам наследник Булановой. Он отметил, что лед между ними в последние два года постепенно начал таять. Фрагменты нового выпуска ток-шоу, которое выйдет только 12 мая, уже можно увидеть в Сети, пишет сайт Dni.ru.