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Сын Булановой не общался с отцом семь лет
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Сын Татьяны Булановой не общался с отцом семь лет 

Teleprogramma.pro 9 часов назад
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Певица стала очередной героиней ток-шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». В студию звезда пришла не одна, а вместе со своим наследником.
Татьяна Буланова приняла участие в популярном ток-шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». В студию певица пришла не одна, а с своим 25-летим сыном Александром. Для съемок звезда выбрала элегантный бархатный наряд свободного покроя черного цвета, который украшал воротник необычной формы. Финальный аккорд образу придали элегантная прическа и выразительный макияж.
Во время ток-шоу Буланова рассказала о начале романа со своим будущим вторым супругом Владиславом Радимовым, который тогда был футболистом, а в последствии стал тренером.
Примечательно, что о своей новой страсти Буланова ни словом не обмолвилась своему на тот момент мужу и продюсеру Николаю Тагрину. Певица отметила, что состояла с ним в официальном браке 13 лет, тем самым намекая, что их связь началась намного раньше.
Когда Татьяна все-таки решилась бросить Николая ради Владислава, Тагрин ее простил. А вот то, что его сын Александр подружился с Радимовым, он счел за предательство и не общался с ним целых семь лет.
teleprogramma.pro
Свои отношения с отцом прокомментировал и сам наследник Булановой. Он отметил, что лед между ними в последние два года постепенно начал таять. Фрагменты нового выпуска ток-шоу, которое выйдет только 12 мая, уже можно увидеть в Сети, пишет сайт Dni.ru.
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