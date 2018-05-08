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Воробей раскрыла подробности болезни дочери
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Воробей раскрыла подробности болезни дочери 

Дни.ру 1 час назад
Елена Воробей записала видеообращение для своих многочисленных поклонников. Популярная артистка наконец рассказала, что же случилось с ее 15-летней дочерью Софией и почему та оказалась на операционном столе в Германии.
В последние дни к актрисе Елене Воробей приковано пристальное внимание фанатов и работников СМИ. Все началось с того, что ее 15-летняя дочь София оказалась в больнице. Причем выяснилось, что девочка находится не в России. Артистка предпочла не рассказывать, что конкретно случилось с ее наследницей, однако по тревожным словам Елены и поддержке коллег фанаты поняли, что дело более чем серьезное.
И вот наконец Воробей решила прояснить ситуацию. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram артистка опубликовала видео, в котором рассказала в подробностях, что же случилось с ее единственным ребенком. Как оказалось, неприятности начались еще давно.
"Это целая история, конечно. Мы в Москве обратились в детскую клинику, пока не буду говорить какую, нам изначально поставили серьезный сколиоз, а когда мы второй раз туда обратились, взять освобождение от физкультуры, нас просто выгнали и сказали: "А уже проблемы никакой нет". Мы, естественно, обрадовались", — начала свой рассказ Елена Воробей.
Вот только оказалось, что радость была преждевременной.
"Буквально чуть больше полугода назад у Сони появились страшные боли. Ей больно было спать, любые физические нагрузи. Стало тяжело дышать. Я поняла, что испытывать судьбу второй раз не хочу и отвезла Соню немецким специалистам", — отметила артистка.
Медики немедленно приступили к работе. Они ясно дали понять, что девочке требуется операция.
"Ситуация ухудшалась буквально каждый месяц. Нам сделали операцию. Поставили 20 шурупов, две спицы в спину, и Сонечка идет на поправку", — завершила свой рассказ Елена.
Поклонники отреагировали на пост. "Выздоравливайте. Сил и терпения", "Помоги Господи скорее поправиться Сонечке!", "Здоровья доченьке! 🙏💐🙏💐 И Вам, Елена, сил! 🙏", "Девчонки молодцы. Давайте поскорее выздоравливайте и домой, домой😉А дома и стены лечат😘. Все мы люди разные и доктора тоже, надеюсь, с вами такого больше не повторится. Ведь хороших людей больше, чем плохих😉" — высказались поклонники.
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