Пынзарь осудила необеспеченных родителей

Несколько месяцев назад семья Дарьи Пынзарь обосновалась в Турции . Жизнь в Аланье ей очень нравится и вскоре она и ее супруг стали присматривать там виллу. Изначально Дарья отправилась туда с двумя детьми и мужем, чтобы просто отдохнуть, но им так понравилось в Турции, что они решили остаться там жить. Теперь звезда "Дома-2" часто рассказывает поклонникам о плюсах жизни у моря. Сейчас ее семья уже начала развивать там собственный бизнес.

Недавно Дарья дала интервью, в котором ответила на множество вопросов. Также она поделилась своим мнением о том, когда семьи должны заводить детей.

"Третий ребенок должен появляться в семье, когда семья готова материально. Как бы это скучно ни звучало, к сожалению, мы живем в материальном мире. И родителям нужно обязательно суметь обеспечить своих детей", — пояснила Пынзарь изданию «Летидор».

Публикация от Darya Pinzar (@darya_pinzar86) 30 Апр 2018 в 9:59 PDT По ее мнению, необеспеченным родителям, не стоит рожать, ведь в таком случае они не смогут обеспечить наследников. Сама она пока не думает об еще одном ребенке.

Напомним, что бывшие участники телестройки влюбились в друг друга на проекте. Затем сыграли свадьбу и вскоре у них появились дети: Артем и Давид. Теперь супруги стараются заработать как можно больше денег. Дарья открывала маникюрный салон, но он не принес ей существенных доходов. Более того, у нее возникли разногласия с партнером по бизнесу, потому она оставила это дело. Теперь влюбленные решили заниматься недвижимостью.