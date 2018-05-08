«А счастье было так близко»: свадьба Бузовой провалилась

«А счастье было так близко»: свадьба Бузовой с треском провалилась

Давний ухажер поющей ведущей Роман Гриценко поделился снимками, на которых изображен с Ольгой, на которой надето свадебное платье. Молодой человек с грустью рассказал, что бракосочетание так и не состоялось.

Роман Гриценко уже давно добивается руки и сердца Ольги Бузовой. И вот, казалось, что участнику «Дома-2» все-таки улыбнулась удача и поющая ведущая согласилась стать его женой. Однако не тут-то было.

Молодой мужчина поделился у себя в профиле снимками. На них он держит в объятиях свою возлюбленную, облаченную в свадебный наряд. Снимки пронизаны романтикой и если бы не комментарий жениха, то можно было бы прийти к выводу, что бракосочетание все же состоялось. «А счастье было так близко … Сон так и не ставший реальностью …», — с грустью поведал Роман.

Публикация от Роман Гриценко (@romangritsenko13) 7 Май 2018 в 12:00 PDT

Примечательно, что пользователи Сети восприняли пост Гриценко весьма неоднозначно. Часть из них начала давать молодому человеку советы не отчаиваться и быть кузнецом своего счастья. Они призвали молодого человека не ждать у моря погоды, а действовать. По их мнению, если Роман проявит должную настойчивость, будет честным и искренним, то ему удастся завоевать Ольгу.

Нашлись и те, кто позлорадствовал относительно сорвавшейся свадьбы Бузовой. Они обвинили ведущую и участника телестройки в том, что они ломают комедию и им уже давно никто не верит, пишет сайт Dni.ru.